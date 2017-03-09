Jurassic World 2'den İlk Görsel Geldi: Korkmaya Hazır Olun!

Jurassic World 2'den ilk görsel geldi. Bu yeni görsel, kafaları da bir hayli karıştırdı.

Birçoğumuzun çocukluğunun efsane filmi Jurassic Park, 2015’te Jurassic World filmi ile yeniden vizyona girmiş ve genel olarak çok sevilmişti. Filmin ikincisinin geleceği kesinleşmiş, biz de yeni film hakkında detayları beklemeye koyulmuştuk. Bu beklentimiz, filmin yönetmeni Ja Bayona’nın paylaştığı görselle son buldu. Filme dair ilk görseli paylaşan Ja Bayona, görsel ile birlikte birçok soruyu da beraberinde getirdi.

10-11 yaşlarında bir kız çocuğunun dinozor fosillerinin yer aldığı bir müzede yalnız başına bulunduğunu gösteren görsel, hepimizin kafasını karıştırdı. Tabii ilk başta merak edilen konu, bu kızın kim olduğu ve müzenin Jurassic World ile ne ilgisi var? Bildiğiniz gibi filmde fosilden ziyade, canlı kanlı dinozorları görüyorduk. Bu iskeletler milyonlarca yıl önce yaşayan dinozorlardan mı yoksa Jurassic Park veya Jurassic World dinozorlarından mı?

Tek bir görsel, yüzlerce soruyu beraberinde getirdi. Tabii konu ile ilgili pek bir şey bilmiyoruz. Ancak bu görselle birlikte yakın bir zamanda filmin ilk fragmanının da çıkacağını düşünüyoruz.

Jurassic World 2’nin kadrosunda Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Ted Levine, Daniella Pineda, Graldine Chaplin gibi oyuncular yer alıyor. Film Amerika’da 22 Haziran 2018’de vizyona girecek. Anlayacağınız önümüzde bir seneden uzun bir süre var. Film hakkında bilgiler geldikçe sizi bilgilendirmeye çalışacağız.