Pokemon GO oyununda olduğu gibi gerçek dünya haritasında geçecek Jurassic World Alive oyunu duyuruldu.

Pokemon GO’nun ilk çıktığı zamanı hatırlıyor musunuz? Ülkemiz dahil tüm dünya tek bir oyunda birleşerek her yerde Pokemon avına çıkmıştı. AR mekaniklerini kullanan başarılı oyunun ilgisini gören yapımcılar da benzer yapımlar için kolları sıvadılar. Bu süreçte Harry Potter, Walking Dead, Ghostbusters gibi pek çok büyük markayı AR projelerinde gördük.

Akıllı telefonların AR mekaniklerinin son yıllarda çok geliştiğini görmeye başladık. Bu durum, oyun geliştiricilerinin de önünü açıyor. Pokemon GO’ya benzer AR mekaniklerine sahip benzeri oyunların gelişmeye başladı. Bu oyunlara katılan son oyun ise dünyanın en ünlü filmlerinden Jurassic World’un mobil oyunu olacak.

Jurassic World Alive ismiyle tanıtılan oyunda, oyuncular Pokemon GO’da olduğu gibi etrafta dağınık halde bulunan dinozorları bulup bu dinozorlarla etkileşime giriyorlar. Dinozorları bir harita üzerinde bulup DNA örnekleri toplamaya çalışacak oyuncular, sevdikleri dinozorlarla fotoğraf çektirip, yakaladıklarını seviyelendirecekler. Üstelik, Jurassic World Alive bu dinozorları dövüştürmenize de olanak tanıyor.

Pokemon GO’nun aksine yol üzerinde denk geldiğiniz diğer Jurassic World oyuncularıyla da savaşmanıza olanak tanıyan oyun, Pokemon GO’nun yaptığı gibi bu yaz mevsimini dışarıda yeni rakipler ararken geçirmemizi sağlayabilir.

Jurassic World Alive’ın yayınlanan videosu, çıkış yaptığında ne kadar çok eğleneceğimizi gösteriyor. Oyunun çıkış tarihi tam olarak belli olmasa da 8 Haziran’da çıkacak Jurassic World: Fallen Kingdom filmine yakın bir tarihte olması bekleniyor. Eğer oyun ilginizi çektiyse, buraya tıklayarak oyunun resmi sayfasına gidebilir ve ön kaydınızı tamamlayabilirsiniz.