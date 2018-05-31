Jurassic World: Alive - iOS ve Android İndir

Sinema tarihinin en soluksuz serilerinden birisi olan Jurassic Park’ın devam niteliğindeki Jurassic World serisinin ikinci filmi yakında vizyona girecek. Film vizyona görmeden önce bütün dinozorları sokağa çıkıp keşfetmeniz için Jurassic World: Alive oyunu sizi bekliyor.

Jurassic Park serisiyle fazlasıyla aşina olduğumuz dinozorlar, Jurasic World serisiyle tüm dünyaya yayıldılar. Serinin ikinci filmi olan Jurassic World: Fallen Kingdom’u merakla beklerken, içimizdeki dinozor sevdasını giderecek bir mobil oyun yayınlandı.

Android ve iOS için ücretsiz olarak yayınlanan Jurassic World: Alive, tıpkı Pokemon Go gibi arttırılmış gerçeklik temelinde bir oyun. En önemli farkı ise bu oyunda sokaklarda dolaşarak dinozor topluyor olmanız. Aynı zamanda takımlar kurup, bu dinozorları savaştırma imkanınız da bulunuyor. Pokemon Go kadar çok tutar mı bilinmez, ancak heyecan verici olduğu kesin.

Google Haritalar tabanlı geliştirilen oyunda, dinozorların DNA’larını drone ile havadan toplamanız gerekiyor. Oyun içi bir laboratuvarda bu DNA’larla genetiği değiştirilmiş dinozorlar oluşturarak elinizi güçlendirebiliyorsunuz. Topladığınız dinozorlarla bir koleksiyon oluşturup, diğer oyunculara karşı belirli bölgelerde bulunan arenalarda savaşmanız mümkün oluyor. İsterseniz bu dinozorları arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz.

Açıkçası Jurassic World: Alive, bir sinema filminin tanıtım kampanyası olduğu için çok da geniş kitlelere hitap etmeyecektir. Serinin hayranları, oyunu bir hevesle indirseler bile bir süre sonra bu oyun da unutulabilir. Zira Pokemon Go, çıkış yaptığı yıl içerisinde milyonlarca insanı sokağa dökmesine rağmen sonralarda unutuldu. Çünkü bu tarz oyunlar, sürekli bir kısır döngü içine girerek insanlardan daha fazla vakit talep ediyor.

Eğer Jurassic World: Alive oyununu denemek isterseniz, hemen aşağıya iOS ve Android cihazlar için gerekli bağlantıları bırakıyoruz. İyi eğlenceler :)