ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirilen Toy Fair 2018'de Jurassic World filminde gördüğümüz Pteranodon'un Drone oyuncağı tanıtıldı.

Küçüklüğünde siz de benim gibi ansiklopedileri, dinazorlar hakkında hayal kurmak için karıştıranlardansanız, bu haberi duyunca teknolojinin geldiği nokta çok hoşunuza gidecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde bir süredir Toy Fair 2018 devam ediyor. Hasbro ve Mattel gibi büyük firmaların yeni ürünlerini tanıttığı bu fuarda bir süredir Jurassic World ile ilgili başka oyuncakların da tanıtıldığını yazmıştık.

Şimdi de filmde gördüğümüz (ve bir sonraki filmde de büyük ihtimalle göreceğimiz) Pteranodon türü dinozorun, "drone" oyuncağı tanıtıldı. Mattel'in tanıtım da yaptığı açıklamaya göre oyuncak 119.99 dolarlık bir satış fiyatına sahip olacak ve 15-20 dakika arasında bir uçuş süresine sahip olacak. Micro-USB üzerinden şarj edilen "drone"un ise her hangi bir uygulama üzerinden kontrol edilemeyeceği ancak kendi kumandası olduğu söyleniyor.

Üzerinde kamera olmamasına ve pahalı olmasına rağmen, özellikle de çok uzun zamandır bu tip "drone-oyuncak"ların daha fazla üretilmesi gerektiğine inanıyorum. Özellikle de hem çocukların hayal güçlerini geliştirecek hem de evcil hayvan beslemek istemeyen aileleri biraz olsun rahat ettirecek bu tip oyuncaklar keşke bizim çocukluğumuzda da olsaydı. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda daha mantıklı fiyatlara sahip olanları da üretilecektir. Siz ne düşünüyorsunuz?