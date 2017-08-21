Jurassic World Evolution'ın İlk Tanıtım Videosu Yayınlandı!

Frontier, dinozor severler için oldukça sıkı bir oyun çıkarmaya hazırlanıyor: Jurassic World Evolution.

Jurassic World’u izlediniz mi? Sizce de daha iyi bir park tasarlanmış olsaydı kaos önlenebilirdi değil mi? Öyleyse bu teoriyi ispatlamak için bir şansınız olacak.

Elite: Dangerous’un geliştiricisi Frontier, Isla Nublar’da kendi parkınızı işletebilmeniz için Jurassic World Evolution’ı geliştirdi. İnşa edeceğiniz parka yeni dinozorlar yerleştireceksiniz ve ziyaretçilerinizin dinozor yemeği olmasını engelleyeceksiniz.

Oyun, Jurassic World: Fallen Kingdom filminden hemen sonra 2018 yılında PC, Xbox One ve PS4 için piyasaya çıkacak. Henüz oyunun çıkmasına bir yıl olduğu için mekanikleri hakkında pek bilgi yok, fakat Frontier’ın güçlü bir oyun geliştirmesi bekleniyor.