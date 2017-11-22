Jurassic World: Fallen Kingdom'dan Yeni Bir Görsel Geldi!

Jurassic Park serisinin yeniden uyarlaması ve devam filmi olan Jurassic World'ün devam filmi Jurassic World: Fallen Kingdom'dan kısa bir video paylaşıldı.

Neredeyse bir kült film serisi haline gelmiş olan Jurassic Park serisinin, 2015'de vizyona giren Jurassic World isimli hem devam filmi hem de yeniden yapımı olan filmi izlemediyseniz bile mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Oldukça başarılı bir gişe performansıyla girdiği yıl vizyonları sallayan filmin Jurassic World: Fallen Kingdom adlı devam filmi de 22 Haziran 2018'de vizyona girecek.

Daha vizyon tarihinden epeyce uzak olduğumuz için, filmle ilgili şimdilik tam teşekküllü bir fragman ortada yok. Ancak elimizde Chris Pratt'in oynadığı Owen Grady'nin bir velociraptor'u sevdiği 6 saniyelik bir görüntü var. İlk filmin yönetmeni Colin Trevorrow tarafından paylaşılan bu görüntüyle birlikte filmi merakla bekleyenlerin en azından sorunsuz bir şekilde filmin yapımına devam ediliyor olması içlerini rahatlatacaktır.

Yine de şu aralar kısa da olsa daha içerikli bir fragmanı, ilk filmi sevmiş biri olarak ben de isterdim. Ancak şu aralar bu tip popülerliği tahmin edilebilecek yapımlarda film gösterime sokulmadan önce fragman yapmuruna tutulması bazen keyif kaçırabiliyor. Öyle ki Spider-Man: Eve Dönüş filmine ait fragmanlarla neredeyse filmin bir 40 dakikasını izlemiş olmuştuk. Bu anlamda bu tip küçük hareketler filmi merak ettirmek açısından daha iyi tercihlermiş gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Devam filminden beklentileriniz ya da teorileriniz var mı?