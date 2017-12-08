Jurassic World: Fallen Kingdom'ın İlk Fragmanı Yayınlandı!

2015 yapımı Jurassic World filminin devamı niteliğinde olan Jurassic World: Fallen Kingdom'ın ilk resmi fragmanı yayınlandı. Başrol Christ Pratt ve Dallas Howard bu kez çok daha büyük bir sorunla yüzleşmek zorunda kalacaklar.

2015 yılında vizyona giren ve 1.6 milyar dolarlık bilet satışı ile tüm zamanların 4. en büyük hasılatını elde etmeyi başaran Jurassic World’ün devam filmi olan Jurassic World: Fallen Kingdom’ın (Yıkılmış Krallık) ilk fragmanı yayınlandı.

Fallen Kingdom’da yönetmenlik koltuğuna Juan Antonio Bayona oturuyor. Colin Trevorrow ve Derek Connolly’nin senaryosunu yazdığı filmin başrolünde ise Owen Grady karakterini canlandıran Christ Pratt ve Claire Dearing rolü ile Dallas Howard yer alıyor.

Fragman, 2018 Haziran ayında vizyona girmesi planlanan film hakkında önemli bilgiler vermektedir. İlk filmde gerçekleşen felaketten sonra Isla Nublar Adası’ndaki Jurassic World kapatılmış ve hayatta kalan dinozorlar adada serbest kalmıştı. Fragmanda görüyoruz ki adada yeni felaketler gerçekleşecek, üstelik bu kez dinozorlar da tehlikede.

İlk filmde dinozorları yalnızca bir süs eşyası olarak gören bir park yöneticisi olan Claire Dearing, yaşanan felaketten sonra bir dinozorları koruma grubu oluşturuyor. Owen Grady’yi de gruba dahil eden Dearing, dinozorların neslinin tükenmemesi için adaya gidiyor. Fakat beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşan ikili, kendilerini patlayan bir volkanın yanı başında buluyorlar.

İlk filmde olduğu gibi heyecan ve gerilimin zirvede olacağı Jurassic World: Fallen Kingdom, Birleşik Devletler’de 22 Haziran, Avrupa’da ise 8 Haziran 2018’de vizyona girecek. Filmin ilk fragmanını aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.