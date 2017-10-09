Justice League'den Aksiyonu Bol Yeni Fragman Geldi

DC'nin kahramanlarının birleştiği Justice League'in aksiyon dozajı yüksek fragmanı yayınlandı. 3 dakikadan daha uzun olan fragmana göre filmde kırmızı pastel renkleri sıklık gösterecek.

DC’nin biraz geç kalmış olmasına rağmen sonunda yayınlamaya hazır olduğu yeni filmi Justice League için gün saydığımız bu günlerde, çok uzun ve sağlam bir fragman paylaşıldı. Karakterlere yönelen fragmanda Superman’in sevgilisi Lois Lane ve ana karakterlerimiz Batman, Wonder Women, Aquaman, Flash ve Cyborg yer alıyor.

Fragmandan gördüğümüz kadarıyla filmin atmosferi kırmızı tonlarında olacak ve bu süreçte aksiyon sahneleri bir hayli doyurucu olacak. Dünyanın Superman’dan sonra nasıl bir yer olduğunu gördüğümüz videoda, savaşın ve terörizmin arttığı bir dünyaya karşı tüm kötülüklere göğüs görecek bir dizi karakterimiz yer alıyor.

Son zamanlarda gişede hüsrana uğrayan DC’nin bu filmle birlikte yüksek bir gelir elde etmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıllarda adını daha sık duyacağımız karakterleri göreceğimiz filmde, Aquaman ve Flash’ın performansları büyük merak konusu oldu. Wonder Woman filmiyle gönülleri fetheden DC, Justice League ile neler yapacak çok yakında göreceğiz.

Justice League, sinemalara 17 Kasım’da gelecek.