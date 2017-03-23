Justice League Filminden Yeni Tanıtım Videosu!
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Justice League Filminden Yeni Tanıtım Videosu!
DC Comics'in Batman v Superman: Dawn of Justice ile başlattığı sinematik evreninin belki de en önemli filmi Justice League'den yeni tanıtım videosu geldi.

Bu yılın en önemli süper kahraman filmi olan Justice League'den aylardır bir fragman bekliyoruz. Son olarak Comic-Con zamanında bir fragmanı yayınlanan filmden daha önceden hem film içi, hem de kamera arkası pek çok görsel gelmişti. 
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Şimdi ise filmin ikinci fragmanına dair ilk tanıtım videosu bugün resmi olarak yayınlandı. Oldukça kısa bir video olsa da Jason Mamoa'nın Aquaman karakterine odaklanıldığı tanıtımda, ikinci fragmanın tarihi de verilmiş durumda.

Cumartesi günü ikinci fragmanı ile karşımıza çıkacak Justice League filmi, 17 Kasım'da vizyonda olacak.

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Etiketler: fragman, justice league
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