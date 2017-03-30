Justice League, Süresi ile En Uzun Çizgi Roman Filmi Olacak!

Gümbür gümbür gelen Justice League, süresi ile de beklentimizi şimdiden tavan yaptırmış durumda.

Bu yılın şüphesiz en fazla merak edilen süper kahraman filmi olan Justice League filminde birkaç gün önce yeni fragman gelmiş ve fragman, adeta sosyal medyayı yıkıp geçmişti. 2008 yılından bu yana beyaz perdede kendi evrenini inşa eden Marvel, önümüzdeki yıl vizyona sokacağı Infinity War filmi ile bir nevi final yapacak. Fakat Marvel'ın en büyük rakibi DC, daha yeni başlıyor.

Geçtiğimiz yıl Batman v Superman: Dawn of Justice filmiyle kendi sinematik evreninin temelini oluşturan DC Comics, bu yıl yaz aylarında önce Wonder Woman'la, sonrasında da Sonbaharda Justice League ile şaha kalkacak. Fakat, Marvel'ın Avengers'ı toplaması tam 4 senesini almıştı. DC ise bunu 1-2 sene gibi kısa bir süre içinde yapacağından, Justice League filminin de pek çok detay barındırması, dolayısıyla süre olarak uzun olması tahmin ediyordu. Nitekim öyle de olacak. Justice League, gelmiş geçmiş en uzun süper kahraman filmi olmaya geliyor!

Bir süredir ortalıkta 'dedikodu' şeklinde dönen iddialar doğru çıktı. Justice League filminin süresi tam 2 saat 50 dakika, yani 170 dakika olacak!

Tabi Aquaman, Flash, Cyborg gibi yeni karakterlerin tanıtılcağı, o karakterin geçmişlerine dair detaylara değinileceği gibi faktörleri hesaba katarsak aslında bu süreye çok da şaşırmadık diyebiliriz. Süre konusunda rekor, -muhtemelen- yine bir diğer DC Comics filmi olan ve yine yönetmen koltuğunda Zack Snyder'in olduğu Watchmen filmiydi. Watchmen'in süresi 2 saat 42 dakika yani 162 dakikaydı. Şimdi ise Justice League, 170 dakika ile zirvenin sahibi olacak.

Justice League, 17 Kasım'da vizyona girecek.