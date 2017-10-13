Sami Khedira’dan FIFA’ya ‘Saç’ Eleştirisi ve PES'in Cevabı

Sami Khedira, 2 yıldır kısa olan saçlarının FIFA 18’de uzun olmasına biraz sitemli biraz da eğlenceli bir eleştiride bulundu. Olaya dahil olan PES, nokta atışı bir yorumda bulundu.

Yakın zamanda hem EASports hem de Konami, 2018 yılına özel yeni oyunlarını piyasaya sürdüler. Futbolseverlerin konsol başından kalkamamasına sebep olan bu iki oyun, elbette profesyonel futbolcular tarafından da takip ediliyor ve oynanıyorlar. Hatta Barcelona’lı futbolcuların geçtiğimiz yıllarda reklam anlaşması dahilinde oyunlar oynadığı hatırlarsınız. Juventus’lu futbolcu Sami Khedira ise FIFA 18’le ilgili çok farklı bir eleştiride bulundu.

Khedira, 2 yıldır saçlarının kısa olmasına rağmen FIFA 18’de hala uzun olduğunu belirttiği şöyle bir tweet attı: "Merhaba @EASPORTSFIFA, uzun saçımı sevmeniz beni mutlu ediyor... ama neredeyse iki yıldır saçım kısa. ‍ #FIFA18 #SK6"

Takipçilerinin birçok yorumda bulunduğu yorumlar arasında en dikkat çekeni ise PES’in resmi Twitter sayfasından geldi. @officialpes’in attığı tweet ise şu şekilde: "Sami, #PES2018'de de iyi görünüyorsun. Belki Mesut Özil sana bir oyun hediye eder."

Tabii buradaki dikkat çeken detay Mesut Özil’e oyun hediye edilmesi değil, Khedira’nın FIFA 18’de uzun olan saçların PES 18’de kısa olması.