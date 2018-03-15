Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden K-Tech takımı, kendi üretimleri olan alternatif yakıtlı araçları ile hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük hedeflerle yola çıkıyorlar.

K-Tech Takımı, Kasım 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde teknik çalışmalar ile başladığı serüvende bugün, 25 kişilik kadrosu ile Türk ulusunu, uluslararası platformda temsil etme deneyimini yaşamış ve bunun verdiği haklı gururla çalışmalarına günümüz teknolojilerini entegre ederek devam etmektedir. Fosil yakıtların tükenmeye yüz tuttuğu günümüz dünyasında amacı tamamen yerli üretim ile dünya devlerine ayak uydurup yakıt anlayışını hidrojen üzerine taşımaktır.

Her geçen gün artan ekolojik kirlenme, küresel ısınma ve ozon tabakasındaki hasara engel olmak için tamamen zararsız ve atık olarak su üreten araçlar tasarlayan topluluk, yeşil bir gelecek için toplumu yönlendirmeyi hedef almıştır. Etkin ve çözüm odaklı çevre politikaları, zorunluluktan öte “sorumluluk” olarak gördüğü sosyal projeler ile ülkemizin ve dünyamızın geleceğine dair bir duyarlılık oluşturmak ve bu duyarlılığı mümkün olduğunca daha geniş çevrelere yaymak konusunda da adından söz ettirmektedir.

K-Tech takımı adını unutturmamak ve deneyimli elemanlar yetiştirmek için her sene yeni kişilere kapısını sonuna kadar açık tutmakta, teknik eğitimlerini gönüllü olarak kendi imkanlarıyla sağlamaktadır. Verimlilik ve doğayı koruma amaçlı topluluk tamamen gönüllü öğrencilerden oluşmuş olup tüm maddi desteğini ülkesine değer veren çok değerli sponsorları ile sağlamaktadır. Bu yolda sadece 5 senelik hayatında ulusal ve uluslararası düzeyde aldığı ödüller geleceğin teminatıdır.

Alternatif enerjili araç tasarımı ve üretimi sunan K-Tech Team’in vizyonu; kendilerini entegre bir topluluk olarak konumlandırmak, Türkiye'deki konumlarını güçlendirmek, Uluslararası düzeyde genişlemek ve K-Tech Team'i, Türk Bayrağı altında tanınır hale getirmek, değer yaratan aksiyonlar almak, sermaye ihtiyacının azaltılması ve sponsorluk çalışmalarını uluslararası düzeye taşımak ve hepsinin yanı sıra yeni üyeler yetiştirip, bir gün ayrılmak zorunda kalacakları üniversitelerinin bünyesinde K-Tech ismini devam ettirmektir.

K-Tech Takımı olarak %100 Yerli üretim çerçevesinde motor, motor sürücü sistemleri, telemetri, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj ünitesi ve enerji yönetim sistemi projelerini gerçekleştirmekte olup faaliyetlerine her geçen gün taze zihinlerden gelen fikirlerle yenilerini eklemekte, mevcut araçlarını günümüzün önde gelen firmalarına eşdeğer düzeyde teknolojilerle donatmayı hedeflemektedir.

K-Tech, ürettiği araçlar ile 2015 yılının Ağustos ayında TÜBİTAK’ın her sene düzenlemiş olduğu ‘Alternatif Enerjili Araç Yarışları'na katıldı. TÜBİTAK yarışlarında, 6 yıldır düzenlenen hidrojen enerjili araçlar kategorisinde 2015 yılında ürettiği H-Vira adlı araç ile 19 üniversitenin katıldığı yarışmayı Türkiye 3.sü olarak tamamladı. Anadolu takımları arasında en başarılı takım olarak bölgesini temsil etti.

Aynı sene içerisinde 42 üniversitenin katıldığı elektromobil kategorisinde ürettiği E-Vira adlı araç ile Türkiye 7.si olarak yarışı tamamladı. Ayrıca elektromobil kategorisinde TÜBİTAK tarafından belirlenen sistemlerden 3 tanesinin (BMS, Telemetri, Şarj Ünitesi) tasarımını ve üretimini gerçekleştirerek yılın "Yerli Ürün Teşvik Ödülü'nü" almaya hak kazandı. Elde ettiği bu başarılar sonucunda 2016 yılında düzenlenen uluslararası "Shell-Eco Marathon Europe" yarışmasına davetiye aldı ve ülkemizi temsil etme fırsatı yakaladı. Bunun sonucunda dünya 8.’liği elde etti.

Son olarak 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu araç ile Kocaeli’de düzenlenen “Tubitak Effiency Challange” yarışına hidromobil kategorisinde Yavuz S.S. adlı aracı ile katıldı. Buradan takım olarak yaptıkları sponsorluk ve reklam çalışmaları sayesinde “Tanıtım ve Yaygınlaştırma Ödülü” almaya layık görüldüler. Urban kategorisinde ürettikleri araçları ile motor, motor sürücü, batarya yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, telemetri sistemi, şarj ünitesi, kabuk ve şase tamamen yerli teknolojilerle üretilmiştir. 100 km’ de yaklaşık “1 TL” yakan araç, en yüksek 140 km (elektronik limitlendirilmiş) hıza erişebiliyor.

K-Tech takımın 2018 yılındaki hedefi, mevcut araçları ile “Tubitak Effiency Challange” yarışlarında tekrar hidromobil kategorisinde katılmak ve aynı aracı geliştirerek otonom kategorisinde derece almak olacak. Diğer bir hedef ise aynı sene içerisinde gerçekleştirilen “Shell Eco Marathon” yarışlarının İstanbul ayağı için yeni bir araç tasarlamak ve aynı yarışın Avrupa ayağına katılmak amacıyla bu yarışta derece elde etmek olacak.

K-Tech Team’in tüm çalışmalarını Ktechteam.com web sitesi üzerinden inceleyebilir, ayrıca resmi Facebook, Twitter ve Instagram sayfaları üzerinden çalışmalarını takip edebilirsiniz.