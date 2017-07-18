KAAN A1 Fiyatı ve Teknik Özellikleri! - Webtekno

KAAN’ın 5.5 inç ekrana sahip ilk modeli N1’in ardından, merakla beklenen 5 inç ekranlı yeni modeli A1 de Türkiye pazarındaki yerini aldı.

Kullanıcıların beklentilerine ve de taleplerine karşılık vermek için geliştirilen KAAN A1, güçlü orta segment özelliklerinin yanı sıra avantajlı fiyat ve cazip ödeme seçeneklerine sahip.

“Telefonda akılcı davran, hep sen kazan” sloganıyla sürdürdüğü reklam kampanyaları ile dikkat çeken KAAN, ilk modeli N1 için söz verdiği Android 7.0 güncellemesini de kısa süre içerisinde dağıtacak. 949 TL önerilen perakende satış fiyatı ile daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyen KAAN A1, Turkcell mağazalarında “peşin fiyatına 12 ay taksit” kampanyasıyla kullanıcılarına önemli bir avantaj sunuyor.

KAAN A1'in tüm özellikleri şöyle:

5 inç büyüklüğünde, 2.5D yuvarlak hatlara sahip ve Dragontrafil Glass teknolojisiyle korunan ekran

Android 7.0 işletim sistemi

Hızlı odaklanma, HDR, çift ton flaş, sarsıntı önleme ve yüz algılama özelliklerine sahip 5 MP çözünürlüğünde ön ve 13 MP çözünürlüğünde arka kamera

microSD kart destekli 16 GB dahili hafıza ve 2 GB RAM

4 çekirdekli, 64bit ARM Cortex A53 MediaTek MT6737 işlemci, ARM Mali-T720 grafik işlemcisi

Platin, altın, toz pembe renk seçenekleri

Yerleşik FM radyo

Li-Ion 2300mAh büyüklüğünde batarya

Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz KAAN N1 akıllı telefon incelemesine ait videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.