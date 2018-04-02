KAAN N1 ile son derece olumlu geri dönüşler alan üretici şirket Başarı, performans ve kaliteyi daha da üst seviyeye çıkaran KAAN N2'yi tanıttı.

Başarı’nın ‘Telefonda akılcı davran, hep sen kazan’ anlayışıyla geliştirdiği akıllı telefonlarının en yeni modeli KAAN N2 resmi olarak tanıtıldı. 18:9 2.5D kavisli ekranı, çok işlevli parmak izi okuyucusu ve dayanıklı metal gövdesi ile dikkat çeken KAAN N2, ayrıca fiyatı ile de rakiplerine gözdağı veriyor.

KAAN N2’nin en önemli özelliklerinden biri, çok işlevli olan parmak izi okuyucusu. Cihazın arkasında yer alan parmak izi okuyucu ile yalnızca ekran kilidini açmakla kalmayacak; çağrıları cevaplayabilecek, kameraya erişebilecek, fotoğraf-selfie çekebilecek, ekranlar arasında geçiş yapabilecek, uygulamaları kilitleyebilecek ve alarmı durdurabileceksiniz.

Tasarım konusunda da günümüz trendlerini yakalamayı başaran KAAN N2, son derece ince çerçeveli tasarımı sayesinde %83 gibi son derece yüksek bir ekran/gövde oranına sahip. 18:9 formatındaki 5.5 inçlik ekranı HD+ çözünürlüğü ile seviyesine oldukça iyi kullanıcı deneyimi ve görüntü kalitesi sunuyor.

Alüminyum gövdeye sahip olan KAAN N2, ince ve hafif yapısı ile seviyesinin üzerinde bir tasarım sunuyor. Ayrıca metal gövdeye kusursuz bir şekilde yerleştirilen 2.5D kavisli ekran cihaza hem görsel açıdan, hem de kullanım açısından premium bir hava katıyor. Ayrıca cihazın kompakt tasarımı da tek elle kullanımı kolaylaştırıyor.

Günümüzde akıllı telefon denince en çok dikkat edilen özelliklerden biri de kamera. KAAN N2, arkada bulunan 13MP’lik ana kamerayı destekleyen 8MP’lik geniş açı kamerası ile 120 dereceye kadar fotoğraf çekebiliyor. Işığın düştüğü anlarda ise çift ton LED flaş çift kamerayı destekliyor. KAAN N2’nin önünde ise 8MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

KAAN N2 Özellikler

5,7” 18:9 HD+ (1440x720) Ekran

8 MP ön kamera

13 MP (f/2.0) + 8 MP (120 derece geniş açılı) çift arka kamera, çift ton LED flaş. HDR, ağır çekim video kaydı, panorama çekim, 4 kademeli derinlik modu

32 GB hafıza (128 GB artırılabilir hafıza), 3 GB RAM

8 çekirdekli 1,5 Ghz 64 Bit işlemci

4.5G LTE, FM radyo, Bluetooth 4.0, Micro USB 2.0

Android Nougat 7.0

3000 mAH Li-Ion batarya. Hızlı şarj, 5V-2A şarj cihazı

Boyut: 152.2 x 76.6 x 8.25 mm, Ağırlık: 145 gr.

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan KAAN N2, 999 TL’lik fiyat etiketi ile rekabete farklı bir boyut kazandırıyor. Çevrimiçi ve fiziki perakende mağazalardan satın alabileceğiniz KAAN N2’ye ayrıca Turkcell ve Vodafone’dan tarifeye ek olarak da ulaşabileceksiniz.