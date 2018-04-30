Uçuşlar başlarken ya da devam ederken, kabin ekibi zaman zaman hızlıca bazı ingilizce cümleler kurar ve bunlar artık kalıplaşmıştır. Anlamını yolcuların genelde bilmediği bu kodlar, bir pilot tarafından meraklıları için açıklanmış.

Her ne kadar son yıllarda yaygınlaşmış durumda olsa da, uçaklar ve havada yolculuk yapmak, konuya özel bir ilgisi olmayan herkes için birçok bilinmez ile dolu. Bu konuda en çok merak edilen şeylerden biri de kabin ekibinin kendi arasında kullandığı bazı kodlar. Patrick Smith isimli bir pilot ise merak edilen kodları açıklamış ve soruları yanıtlamış. Smith, bazı kodların çok teknik olduğunu söylerken bazılarının da oldukça komik ve hatta saçma olduğunu itiraf etmiş. İste o hep duyduğumuz ama ne anlama geldiğini bilmediğimiz kodlar;

'Doors to arrival and crosscheck'

Piste inmiş olan uçakta yapılan 'Doors to arrival and crosscheck' anonsu, acil bir durumda kapıların otomatik olarak açılmasını engelleyen acil durum sisteminin devre dışı kaldığını ifade eder.

'All-call'

Kabin ekibinin, uçak kalkmadan ve inmeden önce yapılan bu anonstan sonra, kabin ekibi gerekli kontrolleri sağlayarak birbirleri ile iletişim kurup durum bildirirler. Kısaca bu bir 'her şeyi kontrol ettiniz mi, bir sorun var mı? anonsudur. Anons sonrasında kontrolleri gerçekleştiren kabin ekibi, kokpite haber vererek duurm bildirir.

'Last minute paperwork'

Bu ifade ise genel olarak uçakta kalkış için beklenen sürede kullanılır. Kabin ekibinin ve kokpitin; kalkış için gerekli uçuş planı, uçuş ağırlığı gibi durumları kontrol ettiğini ifade eden anons, kalkışa kısa bir süre kaldığı anlamına gelir.

'Ground stop'

Varış noktasına varılmış ancak yerde bir trafik var ise yani uçak inmek için beklemek zorunda ise, bu anons yapılır.

'Holding Pattern'

Hava koşullarının olumsuz olması ya da bir aksilik yaşanması sebebi ile inişyapamayıp havada tur atmaya başlayan uçaklarda, bu terim kullanılıyor. Bu terimin genel bir terim olduğu ancak bazen böyle durumlarda ekibin doğaçlama tabirler de kullandığını söylüyor Smith.

'Air pocket'

Uçuşlar sırasında yaşanan en sinir bozucu ve korkutucu durumlardan biri olan türbülans için, kabin ekibi bu terimi kullanıyormuş.

'Equipment'

Genelde 'equipment change' kalıbıyla kullanılan bu terim, aslında uçak değişikliği anlamına geliyor. Uçuşlarda uçak değişikliği sebebiyle bir gecikme yaşanabileceğini ifade ediyor.

'Deadhead'

Smith'in bahsettiği komik terimlerden biri ise 'Deadhead'. İnsanı tedirgin etse de aslında yalnızca gerçekleşen uçuşta görevli olmayan ve başka bir uçuş için yolculuk eden kabin memuru ya da pilot anlamına geliyor.

'Direct Flight'

Eğer uçuşunuz bu şekilde anons ediliyorsa, eğer aktarma yapılacaksa bile uçuş numaranız değişmeyecek demektir.

'Final approach'

Uçağın artık herhangi bir manevra ya da hareket gerekmeksizin inişe hazır olduğunu belirten bu terim, özellikle pilotlar ve ekip arasında iletişim kodu olarak kullanılıyor. Bu kodun kullanımından sonra, inişinizin gerçeklemsine çok az kaldığını anlayabilirsiniz.

Bu kodlar genelde hızlıca telafuz ediliyor ve pek anlaşılmıyor ancak eğer denk gelir de duyarsanız, artık ne anlama geldiklerini biliyorsunuz.