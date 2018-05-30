Kablo karmaşıklığı yerine küçük ve kullanışlı kablosuz kulaklık arıyorsanız, QCY Mini-1'e bir göz atmanızı öneriyoruz.

Günümüzde akıllı telefon üreticileri 3.5 mm jak girişiyle akıllı telefonlara bağlanan kulaklıklardan uzaklaşmaya başladılar. Başta Apple olmak üzere pek çok şirketin başlattığı bu adım, kablolu kulaklık teknolojisini de bitirmeye başladı. Bu durum neticesiyle, kullanıcılar kablosuz kulaklıklara yönelmeye başladılar.

Bu durumda bazı kulaklıklar kablosuz olsalar da kendi içlerinde kablo kullanmaya devam ediyorlar. Bu sayede, kulaklıklar kulağınızdan düşse de özel mıknatıslı tasarımlar sayesinde boynunuzda kalabiliyor. Bu durum bazı kişileri memnun etse de bazıları bu tarz kablolardan tamamıyla kurtulmaya çalışıyor. Bugün sizlere, görünmez kulaklık olarak da nitelendiren, hiçbir kablosu bulunmayan QCY Mini-1 Bluetooth Kulaklık’ı inceleyeceğiz.

Yanında gelen taşınabilir şarj kutusu sayesinde kulaklığı kullanmadığınız anlarda yeniden şarj olan QCY Mini-1, tek kullanımda 3-4 saat konuşma süresi vaat ediyor. Tek olduğu için stereo yerine mono bir ses deneyimi sunan cihaz, müzik dinlemek için uygun olsa da daha çok telefon görüşmeleri için kullanılıyor. Telefonunuza bluetooth ile bağlanan QCY Mini-1, yanında gelen taşınabilir şarj kutusuyla en az 5 kez şarj edilebilir. Bu da kulaklığı herhangi bir elektrik bağlantısına götürmeden 15-20 saat kullanabileceğiniz anlamına geliyor.

QCY Mini-1 Kablosuz Bluetooth Kulaklık Teknik Özellikleri

3-4 Saat konuşma süresi

20-20000Hz frekans

32Ω empedans

108dB ± 3dB hassasiyet

Bluetooth V4.1

10m menzil

40 mAh batarya

580mAh 3.7V şarj kutusu bataryası

CVC6.0 gürültü azaltma

80 saat bekleme süresi

1-2 Saat şarj süresi

30 gr ağırlık

7.5x2.5x2.5 cm boyut

Mikrofon ve Uzaktan Kontrol

Kulaklığı daha çok arama yapmak için kullanmak istiyor ve bunu yaparken büyük kocaman kulaklıkların aksine çok daha küçük ve şık olan bir kulaklık istiyorsanız QCY Mini-1’ye buraya tıklayarak daha detaylı inceleyebilirsiniz. Ayrıca, Teknostore üzerinde bulunan diğer bluetooth kulaklıklara ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.