Kablo çokluğundan sıkılıp daha özgür müzik dinlemek isteyenler için üzerinde hiçbir kablo bulunmayan QCY Q26 Pro’yu inceledik.

Uzun yıllar boyunca elektronik cihazların olmazsa olmazları olan kablolarla yaşamaya alıştık. Prizlerden kulaklıklara kadar pek çok alanda hayatımızda bulunan kablolar, elektrik gücü gerektiren cihazlara gerekli gücü aktarmak için kullanılıyor.

Kablolarla yaşamaya alışmış olsak da, günlük yaşantımızda çeşitli yerlere takılmaları, boylarının yetersiz gelmesi gibi etkenler canımızı sıkabiliyor. Günlük yaşantımızda en sık kullandığımız kablolar kulaklıklara ait oluyor. Bu kulaklıklara yeterli gücü verebilmek için kablo yardımı ile akıllı telefonumuzdan güç alıyoruz. Yeni teknolojiler ise aradaki kablo gerekliliğini ortadan kaldırmış gibi duruyor.

Bugün sizlere, kablolardan tamamen arınmış bir kablosuz kulaklık tanıtacağız. QCY Q26 Pro ismiyle piyasaya sürülen kablosuz kulaklık, Apple’ın AirPods’da olduğu gibi bluetooth yardımıyla telefonunuza bağlanarak herhangi bir kablo ihtiyacı duymadan şarkı dinlemenize veya gerekli görüşmeler yapmanıza olanak tanıyor.

QCY Q26 Pro, telefona kablo ile bağlı olmadığı için bünyesinde 45 mAh’lik bir batarya bulunduruyor. Bu bataryayla 2 saat kadar müzik dinleme ve 3 saat konuşma süresi sunan cihaz, 70 saatlik bekleme süresiyle günlük kullanımlarınızda sizi bekleyecek şekilde programlandı.

Yalnızca 5 gram ağırlığında olan cihaz, 1.5 saat içerisinde şarj oluyor ve bluetooth desteği ile bağlandığı telefon/tabletten 10 metre uzaklığa kadar sorunsuzca çalışmaya devam edebiliyor. Araya giren duvar gibi cisimlerin bu uzaklığı önemli ölçüde etkilediğini hatırlatalım.

QCY Q26 Pro Teknik Özellikleri

Frekans Aralığı: 20-20000Hz

Bluetooth V4.1

45 mAh batarya

32ohms empadans değeri

98dB ± 3dB hassasiyet

3 saat konuşma süresi

2 saat müzik dinleme süresi

70 saat bekleme süresi

1.5 saat şarj olma süresi

10m çalışma menzili

5 gr ağırlık

3.00 x 2.30 x 1.80 cm boyut

Son dönemde her cihaz kablosuzlaşmaya başladı. Akıllı telefon üreticilerinin yaptığı yeniliklerle bu sektörden en çok etkilenen ürünler ise kulaklıklar oldu. Eğer siz de bu yeni trende katılıp kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız, buraya tıklayarak QCY Q26 Pro’nun Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz. Ayrıca Teknostore üzerinde bulunan diğer kablosuz kulaklıklara ulaşmak istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli.