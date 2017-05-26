Kablolarınızın Arap Saçına Dönmemesi İçin Ne Yapmalısınız?

Günümüzde her yerden fırlayan onlarca kablonun arasında yaşıyoruz. Bunlar elimize, ayağımıza, her yerimize dolanıyorlar. Peki bunları nasıl kontrol altına alıp düzenli bir ortam yaratabiliriz?

Teknolojinin çok geliştiğini söyleyip dururuz. Ancak her yerde kablosuz internet bağlantısına sahip olamamıza rağmen, kabloları hayatımızdan çıkaramıyoruz. Bir tek kablo pek sorun çıkarmayabilir, ancak birden fazlası bir araya gelip arap saçına döndüğünde kabus başlıyor demektir. Bu nedenle kablo yönetimi konusunda birkaç küçük tüyo vermek istedik.

Masa Altları veya Zeminin Üzeri

Masalar mekanda ciddi bir yer kaplayan mobilyalardır. Çoğunun altları bomboş durmakta, zemine herhangi bir şey temas etmemektedir. Fotoğrafta görüldüğü şekilde masanın altına yapılacak bir askılı düzenekle, kabloları hem ayak altından çekebilir hem de boş alanları değerlendirmiş olursunuz.

Kabloları Karışmadan Bir Arada Tutabilmek İçin

Durum birden fazla cihazın aynı doğrultuda ilerleyen kabloları olduğunda, işler karışabilir. Ancak bir saç tokası, paket teli, plastik kelepçe gibi araçla bunları birbirine kenetlerseniz, hiç de sıkıntı çekmezsiniz. Size en uygun olan birleştirme aracını bulun ve tereddüt etmeden kullanın.

Giriş Kısmı Olan Kablolarla Mücadele

Usb girişi, şarj girişi, ses girişi ve benzeri birçok kablo da günümüzde her yerde elimize ayağımıza dolanmaktalar. Bunun çaresi ise dosya kağıdı mandalları veya ona benzer telli aparatlarla(ataş, tel toka v.b.) sağlanabilir.

Karmakarışık Çekmece ve Kutulara Son

Birçok yerde satılan plastik poşetler ile kabloların çekmecelerde karışmasına son verebilirsiniz. Özellikle ağzı çıt çıtla kapanan bu poşetler gayet faydalı aparatlar. Eğer anlık olarak elinizde bunlardan yoksa, şeffaf dosya gibi alternatifleri de deneyebilirsiniz.