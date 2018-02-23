Airpower, Yeni Bir iPhone ile Beraber Satışa Çıkabilir

Mart ayında satışa çıkması beklenen Airpower, yanında farklı sürprizlerle gelebilir.

Apple'ın iPhone X ile beraber tanıttığı kablosuz şarj cihazı AirPower, Mart ayında satışa çıkacak. Aynı anda iPhone, Apple Watch veya AirPods'unuzu şarj edebilen AirPower ile beraber yeni Apple cihazları da görücüye çıkacak gibi gözüküyor.

Önümüzdeki ayın başında AirPower ile beraber satışa sunulması beklenen yeni iPad ve yeni MacBook'un dışında, yeni bir iPhone modeli daha tanıtılacak. Apple'ın çiçeği burnunda modeli iPhone X'i hemen eskitmeyeceği apaçık ortada. Bu yüzden yeni tanıtılacak olan modelin iPhone SE olma ihtimali çok yüksek. İlk olarak Mart 2016'da satışa sunulan iPhone SE, 399 dolarlık fiyatı ve A9 işlemcisiyle dikkat çekmişti. Diğer iPhone'ları büyük bulan kullanıcılar için üretilen iPhone SE modelleri, küçük ekranı ve nispeten daha uygun fiyatıyla farklı bir seçenek olarak sunuluyor.

Android telefonlarda standart haline gelen kablosuz şarj teknolojisi, iPhone 8'den itibaren Apple cihazlarında sunulmaya başlandı. Söylentilere göre Apple, kablosuz şarj matına gerek duymayan bir teknoloji üzerinde çalışıyordu ancak henüz bu konuda başarılı olamadı ve global bir standart olan Qi teknolojisini kullanmaya başladı. Tüm cihazlarla uyumluluk açısından biz kullanıcıların işine gelen bu durum, ileride Apple'ın kendine özgü teknolojiler geliştirmesiyle son bulabilir.