Digitimes Research analisti Luke Lin, iPhone SE 2'nin yılın ikinci çeyreğinde üretime girerek Mayıs ya da Haziran ayında tanıtılacağını söyledi.

Apple’ın uygun fiyatlı ve küçük ekranlı bir iPhone modeli isteyenler için iPhone SE 2 üzerinde çalıştığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Digitimes Research analisti Luke Lin, tasarımı ve özellikleri merakla beklenen iPhone SE 2 hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Görünüşe göre Apple’ın yeni ‘giriş seviye’ akıllı telefonu iPhone SE 2, ilk nesilin aksine cam arka yüzeye sahip olacak. Bu da cihazın kablosuz şarjı destekleyeceğin anlamına geliyor. Fakat cihazda 3D Touch özelliği bulunmayacak.

Geçtiğimiz yılın sonlarında ortaya çıkan söylentiler Apple’ın 2018’in ilk çeyreğinde iPhone SE 2’yi tanıtacağını söylüyordu. Fakat Luke Lin’den gelen son bilgilere göre Apple, bu yılın ikinci çeyreğinde cihazın üretimine başlayacak ve Mayıs ya da Haziran ayında yeni iPhone SE 2’yi tanıtacak.

iPhone SE 2’nin teknik özellikleri hakkında henüz net bir sızıntı yok. Fakat geçtiğimiz yıl ortaya çıkan söylentilere göre cihaz 4 inçlik bir ekrana, A10 Fusion işlemciye, 2GB RAM’e, 32GB ve 128GB depolama seçeneklerine ve 1700 mAh’lik bir bataryaya sahip olacak.

Apple, daha önce yaptığı açıklama ile bu yıl için iPhone ve Apple Watch cihazlarını aynı anda şarj etmeye yarayan AirPower kablosuz şarj pedini tanıtacağını belirtmişti. Muhtemelen iPhone SE 2 ve AirPower aynı anda tanıtılacaktır.