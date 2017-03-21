Akıllı Telefonlarda Metalik Gövdenin Zamanı Doluyor!

Kablosuz şarj sistemleri için geliştirilen yeni PDC mimarisi, verimliliği önemli ölçüde artırıyor. PDC ile birlikte kablosuz şarj sistemlerinin yaygınlaşması bir dönemin sonu olabilir.

Kablosuz şarj teknolojileri ve onlarla uyum içinde çalışan cam ile seramik tabanlı akıllı telefon gövdeleri için giderek artan bir talep karşı karşıyayız. Akıllı telefon gövdesi üreticilerin şimdi yeni bir mimariye bel bağlıyor: Verim oranlarını artıracağı ve üretim maliyetlerini azaltacağı umulan PDC (Fiziksel Direkt Bağlantı) teknolojisi.

Digitimes'ın haberine göre cam ve seramik akıllı telefon şasileri üretim işlemleri yüzde 65-70 verim oranına sahip, ancak PDC teknolojisi, üreticilerin yüzde 90-92 verim oranlarına ulaşmasına izin verebilir. Kablosuz şarj teknolojisinin akıllı telefon dünyasında yavaş ama emin adımlarla bir standart haline geldiği gözlüyoruz. Samsung gibi üreticiler, son birkaç yıldır kendi amiral gemisi telefonlarında kablosuz şarj mimarisinden faydalandılar.

Apple'ın 2017 yılının ikinci yarısında piyasaya süreceği iPhone 8'de kablosuz şarj mimarisini kullanmaması büyük bir sürpriz olacak. Lakin metal gövde ve kablosuz şarj teknolojisi pek iyi anlaşamıyor. Bu, Samsung'un son amiral gemisi telefonlarının metalden ziyade camdan yapılmış bir arka panel kullanmasının nedenlerinden biri. Amaç şarj istasyonundan akıllı telefonun gövdesine altındaki şarj bobinine elektrik akımı geçmesine izin vermek.

Tasarım felsefesindeki bu değişim, cam ve seramik tabanlı akıllı telefon gövdesine olan talebi artırmış gibi görünüyor ve çok sayıdan üreticinin PDC olarak adlandırılan yeni bir imalat sürecini uygulayarak maliyetleri de azaltmak istedikleri iddia ediliyor. PDC üretim süreci, cam ve seramik de dahil olmak üzere yüzeye nanometrelik delikler kazımak için kullanılan, kimyasallara dayalı bir laminasyon(genellikle matbaacılıkta kullanılan bir baskı biçimi) yöntemi.

Dedikodulara göre ABD, Japonya, Çin ve Tayvan'daki akıllı telefon üreticileri, PDC teknolojisine yoğun ilgi gösteriyor. Kablosuz şarj işlemi, metalik tasarımlardan cam ve seramik şaseye geçiş yapan akıllı telefonların dönüm noktasını temsil edebilir mi? Bunu zaman gösterecek, fakat bizim beklentimiz kesinlikle bu yönde.