Kablosuz Şarj Standlı Drone'lar Hep Uçuşa Hazır Olabilecek

Wibotic'in ürettiği yeni Drone iniş levhasıyla, Drone'ları aynı zamanda şarj etmek de mümkün olacak.

Drone günümüzde havadan çekim yapmadan tutunda, evlere kargo ulaştırmaya kadar, günümüzde bir çok önemli sorunu çözebilen bir alet. Yine de Drone'unuzu her hangi bir iş için uçururken bir anda şarjının bitmesi gerçekten keyif kaçırıcı olabiliyor. Bu anlamda batarya değiştirerek uçuşlarınızı gerçekleştirmek bir çözüm olabilse de, Wibotic isimli bir firma tam da bu soruna yönelik harika bir çözüm geliştirmiş.

Neredeyse tüm Drone'lara uyarlanabilir bir iniş levhası geliştiren Wibotic, bu geliştirdikleri iniş levhası ile aynı zamanda Drone'ların batarya performansıyla ilgili sorununuzun kalmamasını sağlıyor. Çünkü "Wibotic PowerPad" isimli bu cihaz Drone'larınızı kablosuz olarak şarj etmenizi sağlıyor. Aynı zamanda geniş yüzeyiyle de, bir çok boyutta Drone'a da uyum sağlayabiliyor.

Wibotic PowerPad'in şimdilik çıkış tarihi ve fiyatı şimdilik belli değil. Ancak Wibotic ellerinde çalışan bir protototip olduğundan dolayı Drone üreten markalarla anlaşarak da bu teknolojiyi piyasaya çıkarabilir de. Ancak yine de daha detaylı bilgi için Wibotic'in resmi sitesinde ürünle ilgili bilgilere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz?