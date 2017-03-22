Webtekno Ekibiyle Kabuktaki Hayalet'i İzleme Fırsatı!

Webtekno olarak Scarlett Johansson’ın başrolündeki Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell) filminin İzmir ön gösterimine takipçilerimizi gönderiyoruz!

Dünyaca ünlü bilim kurgu mangası olan Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell)’in filmi 31 Mart’ta sinemalardaki yerini alacak. Ancak Webtekno olarak siz değerli takipçilerimize Webtekno ekibi ile beraber herkesten önce izleme fırsatı sunuyoruz.

UIP Filmcilik ile yaptığımız medya partnerliği sonucunda Webtekno’nun İzmir’deki takipçilerine Kabuktaki Hayalet filminin 30 Mart 2017 tarihindeki ön gösterimine ücretsiz davetiye göndereceğiz. Böylece hem Kabuktaki Hayalet filmini herkesten önce izleyebilecek, hem de Webtekno ekibi ile beraber film keyfi yaşayabileceksiniz.

Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell)

Dünyaca ünlü Japon mangası olan Masamune Shirow üretimi Kabuktaki hayalet, Jamie Moss, William Wheeler ve Ehren Kruger tarafından uyarlanarak sinemaya taşınıyor. 31 Mart 2017 tarihinde IMAX, 3D ve 2D seçenekleri ile beyaz perdedeki yerini alacak olan yapımın yönetmenliğini Rupert Sanders yaparken, dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Scarlett Johansson’da başrolde boy gösterecek.

9. Birlik özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan sorumlu benzersiz cyborg hibritin hikayesini konu alan Kabuktaki Hayalet, 9. Birlik olarak Hanka Robotic’in siber teknolojilerini yok etmeye çalışan düşmanla savaşacak. Harika bir aksiyonun beklediği yapım, 31 Mart’ta sinemalarda olacak. Film ile ilgili detayları KabuktakiHayaletFilmi.com.tr adresinden görebilirsiniz.

Kampanya Koşulları

Eğer siz de Kabuktaki Hayalet’i herkesten önce izlemek istiyorsanız tek yapmanız gereken aşağıdaki formu doldurmak. Bugünden itibaren başlayan başvurular, 27 Mart 2017 saat 23:59’a kadar sürecek. Ardından 28 Mart 2017 tarihinde ise çekilişimizde bizimle beraber 30 Mart’ta sinemada ön gösterime gelecek olan arkadaşlar ile tek tek e-posta üzerinden iletişime geçerek gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Formu aşağıda göremeyenler buradaki bağlantıdan ulaşabilir.