Kabuktaki Hayalet ve Maymunlar Cehennemi'nden Yeni Fragman!

Ghost in the Shell filmi için 9 dakikalık bir video paylaşıldı. Aynı zamanda yarın fragmanı çıkması beklenen Maymunlar Cehennemi 3: Savaş filmi için kısa bir Teaser yayınlandı.

Film sektörünün altın zamanlarına girdik. Özellikle ilkbahar ve sonbahar ayları kaliteli filmlerin vizyona girdiği tarihler olarak dikkat çekiyor. Ancak, yaz aylarında da hiç boş filmler gelmiyor. Yarın yani 31 Mart 2017’de vizyona girecek Ghost in the Shell filmi için 9 dakikalık video yayınlandı. Türkçeye, Kabuktaki Hayalet olarak çevrilen film için PlayStation tarafından tam 9 dakikalık video yayınlandı. Japon animelerini sevenlerin yakından tanıdığı Ghost in the Shell filminin Hollywood versiyonunda sevilen oyuncu Scarlett Johansson oynuyor.

Ghost in the Shell’in yönetmeni Rupert Sanders, PlayStation Blog’da yaptığı konuşmada anime tarzında bir filmi canlı aksiyon filmi haline getirmeye çalıştıklarından bahsetti.

Filmi geliştirirken orijinal animeyle birebir aynısı olmaması için uğraştıklarını belirten Sanders, özellikle anime hayranlarının öyküyü çok fazla benimsedikleri için yeniden oraya odaklanmak istemediklerini söyledi.

Scarlett Johansson’un oynadığı Major karakterinin “güçlü, cinsel ve temelde heyecan verici bir karakter” olarak tanımlayan Sanders, Ghost in the Shell’de insanlıkla teknolojinin birbirine karıştığı bir gelecekte geçtiğini belitti.

Orijinal animenin kalbinde yatan soru “Biz kimiz? Bizi insanlaştıran ne? İnsanlığı nasıl tanımlıyoruz? Gibi sorular yatıyor. Film 31 Ocak’ta vizyona girecek. Filmin 9 dakikasını buradan izleyebilirsiniz. Tabii bu arada biz de bu akşam İzmir'de şanslı takipçilerimiz ile ön gösterimini izleyeceğiz :)

Bu haberin dışında birde uzun süredir beklenen başka film hakkında bilgi vermek istedim. Maymunlar Cehennemi 3: Savaş’ın yeni trailerının yarın gelmesi bekleniyor ancak öncesinde kısa bir teaser yayınlandı. War for the Planet of the Apes ismi ile gelecek film, serinin 3. filmi olacak. Film konusunda heyecan artmaya devam ediyor zira Andy Serkis’in oynadığı Sezar’ın liderliğinde maymunların nasıl adımlar atacağı çok merak ediliyor. Film 14 Temmuz 2017’de vizyona girecek. Film için yayınlanan Teaser’ı aşağıdan bulabilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum.