İzdivaç Programları Yeni Sezonda da Devam Edecek!

Esra Erol bugün yaptığı açıklamaya göre, evlenme programının önümüzdeki sezon tam gaz devam edeceğini açıkladı. Esra Erol ülkemizin kültürü hakkında belgelerle konuştu.

2017’nin başlarında çok fazla talep gelmesinin ardından RTÜK tarafından evlilik programlarının kapatılacağı konuşuluyordu. Birçok kişiyi üzüntüye sokan bu durum, bir o kadar kişinin de havalara sıçramasına yol açmıştı. Bir süredir merakla beklenilen sorular sonunda cevaplandı. Az önce Esra Erol’un yaptığı açıklamaya göre evlilik programları önümüzdeki sezon da tam gaz devam ediyor. Esra Erol bundan birkaç ay önce yaptığı açıklamada ağlayarak bırakacağını açıklamıştı. Esra Erol’un geçen aylarda yaptığı açıklamada;

“Ben onursuz bir insan değilim. Benim şerefim, benim onurum her şeyden daha önemli. Ben babamdan böyle öğrendim çünkü. Bir yerlerde çamur varsa o çamur ise size de bulaşıyor. Ben o çamurla yaşayamam” demişti.

Esra Erol bugün yaptığı yeni açıklamaya göre RTÜK’ün kararı evlenme programlarını değil, 0800’lü hatları kapsadığını, bu yüzden de seneye de Esra Erol’un devam edeceğini açıkladı. Ülkemizin kültürü meselesine değinen Esra Erol, izdivaç kültürünün Osmanlı zamanlarından beri bulunduğunu da açıklayarak yaptıkları işin doğru olduğunu savundu. Esra Erol'un tam açıklaması;

Sizce Esra Erol ve diğer izdivaç programlarının devam etmesi doğru bir karar mı, yoksa kapatılmalı mıydı?