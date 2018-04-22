Kaçak Av Mücadelesi İçin Robotik Gergedanlar Geliştiriliyor

Soyu azalmakta olan gergedanları korumak için geliştirilen robot gergedanlar, sürü içerisinde gizlenerek kaçak avcılığı durduracak.

İklim değişikliği gibi küresel fenomenlerin yarattığı çevresel problemler nedeniyle birçok hayvan türü yok olma tehlikesi yaşıyor. Ancak doğrudan insan davranışlarının etkisi bazı hayvan türleri için çok daha büyük bir risk oluşturuyor. Dünya çapında yasa dışı hayvan ticaretinden yıllık yaklaşık 19 milyar dolarlık gelir elde ediliyor ve bu durum kolay para kazanmak isteyen birçok kişinin ilgisini çekiyor.

Bu oluşumlardan en zararlı çıkan hayvan türlerinden biri gergedanlardır. Son 10 yıl içerisinde yaklaşık 6 bin gergedan yasa dışı avcılık kapsamında öldürülürken, 2015’te yalnızca Güney Afrikada 1175 gergedan öldürüldü. Bu gergedanların boynuzlarının fiyatlarıysa kilo başına 60-100 bin dolar arasında değişiyor. En büyük sorunsa gergedan sürülerinin 7/24 korunamaması ve takip edilememesi.

Bu gidişe dur demek isteyen bilim insanları sürüleri takip etmek için mekanik mühendislik ve yapay zekadan yararlanan yeni bir makine geliştirmeye hazırlanıyorlar. İlk bakışta tuhaf bir fikir gibi görünen Robotik Gergedanlar sürünün yanında kalabilecekler ve kaçakçılara karşı koruyabilecekler.

Çok ilgi çekmemesi adına bebek gergedan boyutlarında tasarlanacak Robotik Gergedanlar, içerisindeki yapay zeka sayesinde sürüden ayrılmayacak ve kaçak avcıların tespitinde gerekli yerlere rapor verecekler. En azından tüm insanları kaçak avcılığın zararlarıyla ilgili bilgilendirene kadar tek çözüm teknolojiyle hayvanları korumak gibi görünüyor.