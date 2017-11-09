Gizlice Ülkemize Sokulan Binlerce Telefon Ele Geçirildi

Kapıkule'den ülkemize sokularak Tekirdağ Malkara ilçesine gitmeye çalışan bir kamyonda binlerce iPhone 8 ve Galaxy Note 8 ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Türkiye’nin en büyük kaçak telefon operasyonlarından birisi yapıldı. Ülkeye kaçak yollarla sokulan binlerce telefon Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü tarafından ele geçirildi.

Aralarında binlerce iPhone 8 ve Galaxy Note 8’in olduğu kaçakçılığın piyasa değerinin 20 milyon TL’den fazla olduğu düşünülüyor. Vergiden muaf tutulması için ülkemize kaçak yollarla sokulan telefonlar, Kapıkule’den Türkiye’ye girdi. Bir kamyonetin içerisinde gelen telefonlar Kapıkule’den köy yolları aracılığı ile Tekirdağ’a kadar getirildi. Malkara ilçesine geleceği ihbarını alan ekipler, aracı durdurarak tüm telefonlara el koydu. Toplamda 43 kolinin içerisine gizlenmiş telefonlar, genel olarak amiral gemileri sınıfında yer alıyorlar.

Ülkemize kaçak olarak sokulmaya çalışılan telefonların 7 bin adetten fazla olduğu bildirildi. İçlerinde iPhone 8 ve Galaxy Note 8 gibi telefonların da yer aldığı kaçakçılık operasyonunda 20 milyon TL’lik telefon ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Bu telefonlar, başarıyla geçiş yapsaydı pek çok insan mağduriyet yaşayabilirdi. Bu kaçakçılık girişimi ile vergiden muaf olmak isteyen kaçakçılar, son derece büyük bir vurgun yemiş gibi görünüyor.