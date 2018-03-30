Drone kullanarak işlenen suçlara bir yenisi daha eklendi. Uzakdoğulu kaçakçılar, Hong Kong'dan Çin'e kaçak telefon getirmek için drone kullandı.

Günümüzün en popüler teknolojik aletlerinden dronelar, kötü amaçlı kişilerin eline geçtiğinde ortaya ilginç durumlar çıkabiliyor. Çin ve Hong Kong arasındaki sınırları drone kullanarak aşan kaçakçılar, toplam değeri 80 milyon dolar olan telefonları Çin'e getirdi. Çin'in 'Legal Daily' gazetesinin haberine göre, Çin hükumeti bu telefon kaçakçılarının şebekesini çökertti. Operasyon sonucunda 26'dan fazla şüpheli tutuklandı.

Tek bir gecede 15.000'den fazla telefonu Hong Kong'dan Çin'e drone ile taşıyan kaçakçılar, tam 500 milyon yuan (yaklaşık 80 milyon dolar) değerinde akıllı telefonu Çin sınırları içerisine taşımış. Oldukça ilginç bir yöntemi tercih eden kaçakçılar, hedeflerine ulaşamadan tutuklandı.

Hong Kong'dan Çin'e kaçak telefon sokma girişimleri sadece bundan ibaret değil. Birkaç yıl önce vücudunun çeşitli yerlerine tam 94 iPhone yerleştirerek Çin'e giriş yapmaya çalışan adam yakalanmıştı. Bir başka kaçakçılık girişiminde ise yine Hong Kong'dan Çin'e gönderilen boş bira şişelerine 200'den fazla iPhone saklanmıştı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Kaçakçılar, oldukça yaratıcı bu yöntemleri nasıl bulmuştur?