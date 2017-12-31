Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ın Kiev kentinde kar maskeleri kişiler tarafından kaçırılan kripto para uzmanı Pavel Lerner 1 milyon dolarlık bitcoin karşılığında kurtarıldı. Lerner'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

EXMO Finans şirketinde çalışan Lerner blok zinciri teknolojisinde uzman olarak nitelendiriliyordu. EXMO tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'daki Boks Günü'nde kaçırılan Pavel Lerner 1 milyon dolarlık bitcoin karşılığında kurtarıldı. Lerner'in herhangi bir fiziksel zarara uğramadığı ancak büyük bir stres halinde olduğu söylendi. Lerner'in bu durumdan dolayı resmi bir açıklama yapmayacağı da belirtildi.

Yetkililer kaçırma olayını araştırırken Lerner'in serbest kalmasını sağlayan fidyenin de kim tarafından ödendiği belirsizliğini koruyor. Yerel basında çıkan haberlerde Lerner'in altı silahlı ve kar maskeli adam tarafından kaçırıldığı bildirilmişti.EXMO, bu süre zarfında medya ve kriptokrasi topluluğuna şirket ve Lerner'e verdikleri destek için teşekkür etti.

Kaçırılma olayı sonrasında EXMO müşterileri kendi kripto paraları için tedirginlik yaşarken şirket herkesin tamamen güvende olduğunu söyledi. Finans şirketi yaptığı açıklamada Lerner'in şirket sistemine ulaşımının mümkün olmadığını ve kullanıcıların cüzdanlarının ve hesaplarının güvende olduğunun sözünü verdi. Bununla birlikte fidyeyi alan suçluların çok zaman geçmeden bitcoinleri bozdurdukları da düşünülüyor. Zira ellerinde tuttukları bitcoin her geçen gün kurun dalgalanmasına ve paranın değerinin düşmesine sebep oluyor. Kaçırma olaylarının Ukrayna'da bir ilk olduğu belirtilirken kripto paraların anonim ve izi sürülemeyen doğası nedeniyle bu durumun tekrar yaşanabileceği tahmin ediliyor.