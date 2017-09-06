Kaçırmayın: Windows 10 S Yükseltmesi Uzatıldı!

Windows 10 S'i Windows 10 Pro'ya yükseltmek isteyen kullanıcılar, Mart 2018'e kadar ücretsiz yükseltme yapabilecekler.

Microsoft Windows 10 S kullanıcıları, bir süreden beri ücretsiz olarak Windows 10 Pro’ya geçiş yapabiliyorlardı. Normalde 2017’nin sonlarına kadar ücretsiz yükseltme yapabilecek Windows 10 S kullanıcıları yeni duyurulan açıklamaya göre Mart 2018’e kadar ücretsiz yükseltme yapabilecekler.

Bu işlem için hiçbir para talep etmeyen ve ileride de talep etmeyecek Microsoft, Windows 10 S’in çok sınırlı olduğundan şikayet eden müşterilerini memnun etmek için böyle bir yükseltmeyi tercih etti. Özellikle dizüstü bilgisayarlarla birlikte gelen Windows 10 S, eğitim odaklı olduğu için bazı işlemleri yapamıyordu.

Eğer sizin de bilgisayarınızda Windows 10 S varsa, Microsoft’un mağaza uygulamasına girip “Windows 10 Pro” yazarak güncellemeyi ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ayrıca pek olası değil ama olur da Windows 10 Pro’dan memnun kalmayıp geri dönme kararı alırsanız da rahatlıkla Windows 10 S’e geri dönebilirsiniz. Bunu yaparken hiçbir şekilde orijinal yazılımınızı kaybetmeyeceksiniz.

Microsoft’un bu hamleleri sayesinde Windows 7, her geçen gün daha az kullanılıyor. Birçok kullanıcı yavaş yavaş Windows 10’a geçerken hala en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows 7 ise kan kaybetmeye devam ediyor.