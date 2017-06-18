Kadıköy Belediyesi'nden Yeni Çalışma Mekanı: IDEA Kadıköy

Kadıköy Belediyesi, farklı meslek alanlarının serbest bir şekilde çalışmalarına olanak sağlayan IDEA Kadıköy'ü hizmete sunuyor.

Kadıköy Belediyesi, belediye sakinlerine çeşitli hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu seferki hizmet ise insanların kullanabileceği ve birbirleriyle etkileşim halinde bulunabilecekleri mekanı kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Kadıkoy Belediyesi, IDEA Kadiköy ile çeşitli etkinlikler ve toplantıları gerçekleştirerek, sosyal bir ağ oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca bu mekanda çevreniz veya arkadaşlarınızla birlikte çalışabilir, yeni fikirler edinebilirsiniz.

Yeni açılacak olan mekanın çeşitli kullanım alanları olacak. İki kattan oluşacak IDEA Kadiköy'ün üst katından, aylık kayıtlı kullanıcılar yararlanabilecek. 58 kişilik kapasiteye sahip olan 2. katta, kullanıcıların kendilerine ait özel çalışma masaları ve eşyalarını saklayabilecekleri dolaplar yer alacak. Ayrıca toplantıların yapılabileceği 2 adet de toplantı odası bulunuyor. Üstelik sınırsız interneti de var.

IDEA Kadiköy'ün temel amacı, çeşitli meslek gruplarından kullanıcıları bir arada tutmak ve kaynaşılmasını da sağlamak.

Alt katından ise öğrenciler ve çalışanlar gibi genel kullancılar faydalanabilecek. Öğrenciler burada projelerini yapabilecek ve tezlerini yazabilecekler. Ayrıca alt katta 2 adet etkinlik salonu bulunuyor. Odaların diğer özelliği ise ihtiyaç anında genişleyebilir nitelikte olması. İhtiyaç halinde 30 kişilik odalar, genişleyerek 80 kişiye kadar alabiliyor.

Bu etkinlik odalarında ise paneller, söyleşiler ve toplantılar gibi etkinlikler düzenlenebilecek. Özel kuruluşların belirli bir ücret karşılığı yararlanabileceği bu odalar, dernekler için ücretsiz olacak.

Etkinlik salonlarının yanısıra bir adet de çocuk odası bulunuyor. Adeta bir yuva niteliği taşıyacak bu odaya, üyelik sistemiyle kayıt olan kullanıcılar, çocuklarını bu yuvaya bırakabilecekler.

Mekan kesinlikle restaurant olarak kullanılmayacak fakat dileyen kullanıcılar mekanın içinde bulunan İDEA Kafe’deki, çay ve kahve servisinden faydalanabiliyorlar.

IDEA Kadıköy, haftanın her günü, her yaştan ve meslekten vatandaşın kullanımına açık olacak. IDEA Kadıköy'e üye olmak ve bu hizmet yararlanmak isteyen vatandaşlar, iletişim ve kayıt taleplerini idea@kadikoy.bel.tr adresine mail atarak üye olabilirler.

Mekanın adresi ise: Caferağa Mahallesi, Küçük Moda Sokak, No:2, Kadıköy