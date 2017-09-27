Ortak Çalışma Alanı İDEA Kadıköy Açılıyor!

Kadıköy Belediyesi, herkesin yararlanabileceği yeni çalışma alanı İdea Kadıköy'ü bugün açıyor.

Kadıköy Belediyesi, ofisi olmayan çalışanlar ve öğrencilerin bir arada çalışabilmesi için İDEA Kadıköy’ü hizmete açtı. Diğer belediyelerin de en kısa sürede hayata geçirmesini beklediğimiz sistemde, kendisine bir ofis kiralayamayacak serbest çalışan veya öğrenciler için çalışma ortamı oluşturuluyor.

Her biri ayrı işlerle uğraşan onlarca insanın bir araya geleceği İDEA Kadıköy’de pek çok aktivite alanı yer alıyor. Üst katta, belirli bir ücret karşılığında kayıtlı kullanıcıların faydalanabileceği bir alan var. İşlik ismi verilen bu alanda farklı mesleğe sahip insanlarla birlikte kendi işinizi yapacak alana sahip olacaksınız. Ayrıca özel eşyalarını koyabilecekleri dolaplar ve yüksek hızlı ücretsiz internet gibi pek çok hizmet 2. katta bulunacak.

2 ayrı toplantı odası sayesinde iş görüşmeleri yaparak işinizi daha fazla büyütebileceğiniz alanın hemen altında Derslik adı verilen bir başka alan var. Bu alanda başta üniversite öğrencileri olmak üzere, kısa süreli çalışma alanına ihtiyaç duyan insanlar bulunacak. Çalışanların çocuğu olabileceğini de düşünen Kadıköy Belediyesi bir çocuk oyun alanı da yaparak, insanların işlerini sorunsuzca halletmeleri için hoş seçenekler eklemiş.

En alt katta bulunan aşlıkta ise geniş bir mutfak alanı yer alıyor. Bu alanda yemek yenilebileceği gibi, farklı işbirlikleri ile gerçekleştirilebilecek mutfak sanatı eğitimleri, sertifika odaklı çalışmalarla katılımcıların mesleki gelişimlerine önem verilecek.

Geniş bir manzaraya sahip IDEA Kadıköy, bahçe alanı, kafe ve dönemsel gerçekleştirilecek açık hava etkinlikleri ile çalışırken eğlenmenizi sağlayacak. Umarım en yakın zamanda Kadıköy Belediyesi gibi diğer belediyeler de bu şekilde alanlar açarak iş imkanı arayan insanlara kendi işlerini büyütmeleri için bir imkan sunar.