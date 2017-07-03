Son birkaç haftadır hatta birkaç aydır, dünyanın teknoloji sanayisi Silikon Vadisi’nin adı olur olmadık işlere karışıyor. Endüstrinin en büyük isimleri, cinsiyetçi davranışlar, kadınlara yönelik cinsel taciz iddiaları ve seks skandallarına karışıyor.

Geçtiğimiz aylarda yönetimsel olarak büyük sıkıntılar yaşayan Uber, tüm krizlerin sorumlusu olarak etiketlenen kurucu ve CEO Travis Kalanick’i görevden almıştı. Söz konusu krizin başlangıcı, şirket yöneticileri arasındaki cinsiyetçilik endişelerini bir blog yazısıyla açıklayan kadın bir mühendisin yaşadıkları olmuştu. Uber iddialar üzerine bir araştırma başlatmış ve skandallara adı karışan 20 üst düzey çalışanını kovmuştu.

Bir risk sermayesi ve ekonomi firması Binary Capital’in CEO’su Justin Caldbeck ise şirketin 6 kadın çalışanı tarafından ticari ilişkilerde uygunsuz hareketler sergilediği iddiasıyla istifaya zorlandı ve hatasını kabul etti. Ardından, Caldbeck'in eylemlerini üzücü olarak nitelendiren kurucu ortaklardan Jonathan Teo da istifa etti.

Hafta sonu New York Times, sektörde benzer sıkıntılarla mücadele eden iki düzineden fazla kadının mücadelesini kaleme aldı. Lowercase Capital firmasından Chris Sacca ve 500 Startups'tan Dave McClure isimleri ise dikkatleri üzerlerine çekti. Sacca, mesleki konularda yıllar boyunca kadınlarla çalışmakta zorlandığını kabul eden “Yapmam Gereken Çok Çalışma Var' başlıklı bir yazı yayınladı.



Dave McClure, 500 Startups kurucu ve CEO'su.

Kadınların girişimcilik ve profesyonellik deneyimleri zaten fazlasıyla efor gerektiriyor. Yıllar süren mücadele ile elde edilen başarılara bir de böyle insanlarla başa çıkma zorunlulukları eklenince, teknolojinin kalbi olan Silikon vadisi kadınlar için cehenneme dönüşüyor. New York Times ile konuşan kadınlar, eninde sonunda seslerini duyurdular fakat bunu kariyerlerinden olma riskini göze alarak yaptılar.

Nihayet, Silikon Vadisi içinde tüm dünyaya taş çıkartacak başarılara imza atan kadınların maruz kaldıkları sıkıntılar gündeme getiriliyor. Yukarıdaki örnekler aslında tüm dünyada başlaması gereken “İş kadını ve basın arasındaki dayanışma” dalgasının ilk işaretleri. Devamında yaşanacak her bir gelişme, muhtemelen daha büyük skandalların ortaya çıkmasını da sağlayacaktır. Nitekim taciz vakaları ve cinsiyetçi davranışların yaşadığına ilişkin söylentiler Facebook ve Google’ı da yakından ilgilendiriyor.

Tüm iş dünyasındaki siyah pelerinli kötü oyuncuları yok etmek için Silikon Vadisi gibi tepe noktalardan başlamak gerekiyor. Çünkü böyle yerler her zaman dünyaya örnek olmuştur. Ayrıca Vadi’nin küresel köyün merkezi olduğunu varsayarsak, kültürü değiştirmek için en ideal başlangıç noktası olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz.