Kanada'da yapılan bir araştırma, kadın cerrahların gerçekleştirdiği operasyonlarda hastanın ölme oranının %12 daha az olduğunu ortaya çıkardı.

Eğer bugün bir cerrahi operasyona girecek olsaydınız, sizi ameliyat edecek doktorun cinsiyeti sizin için önemli olur muydu? Bu soruya çoğu insanın cevabı hayır olsa da doktor konusunda dahi cinsiyetçilik yapan insanların sayısı hiç az değil. Çoğu kişi bir erkek doktorun gerçekleştirdiği cerrahi operasyonun, kadın doktorların gerçekleştirdiği operasyonlardan daha başarılı olacağını düşünüyor. Peki gerçekten öyle mi?

Kanada’nın Ontario kentindeki bir hastanede gerçekleştirilen çalışma, kadın doktorların cerrahi operasyonlarda daha başarılı olduğunu gösteriyor. 2007 ile 2015 yılları arasında 104.630 hasta ve 3.314 cerrah ile gerçekleştirilen araştırmada, kadın bir cerrahın gerçekleştirdiği operasyonlarda hastayı kaybetme ihtimalinin %12 daha az olduğu ortaya çıktı.

Peki kadınlar operasyonlarda neden daha başarılı?

Bunun nedeni kadın cerrahların hastalara daha fazla odaklanması ve personel ile daha iyi iletişim kurmasında saklı. Araştırma, kadın cerrahları erkeklere göre daha az risk aldığını ve işlerin ters gitmesi durumunda meslektaşlarından yardım almak konusunda daha istekli davrandıklarını ortaya koydu. Medikal uzmanlar, araştırmanın kadınların küçük farkla daha başarılı olduğunu gösterse de genel olarak cerrahların cinsiyetinin ameliyatın başarılı geçip geçmemesine etki etmediğini belirtiyorlar. Aradaki küçük başarı farkı, erkeklerin egosundan kaynaklanıyor olabilir.

Bunun yanı sıra uzmanlar, kadın doktorların daha fazla kendilerini ispatlama ihtiyacı hissettiklerini belirtiyorlar. Ayrıca İngiltere’de yapılan araştırmalar, kadınların cerrah olma konusunda daha az istekli olduğunu gösteriyor. Kraliyet Cerrahlar Üniversitesi eski başkanı Profesör Clare Marx ve mevcut başkan Professor Derek Alderson, kadın ve erkek cerrahların başarısı üzerine yapılan araştırmanın, hastaların doktorların cinsiyetine karşı oluşturduğu ön yargıları kırabileceğini belirtti.