Kadın Yolcusunu Darp Ettiği İddia Edilen Uber Şoförü Konuştu

Atatürk Havalimanı’na gitmek için bindiği Uber aracının içindeyken şoförle fiyat konusunda anlaşmazlık yaşayan ve ardından dövüldüğünü iddia eden Birgül Ekinci ve Uber şoförü, sürecin seyrini değiştirecek açıklamalarda bulundular.

Uber şoförü 24 yaşındaki M.Ü, İstinye’de bir Uber çağrısına uyarak müşterisinin yanına gitti. Ancak araç VIP olduğu için ücreti de oldukça yüksekti. Atatürk Havalimanına gitmek istediğini söyleyen yolcu Birgül Ekinci, yolculuk esnasında ücret konusunda şoförle anlaşmazlık yaşadı. Gittikçe gerilen ortam şoförün aracı kenara çekmesiyle farklı bir boyuta taşındı.

Olayın bu aşamadan sonrası bir iddia olmakla birlikte Birgül Ekinci’nin ciddi bir şekilde şiddete maruz kaldığına yönelik ifadeleri tartışma yarattı. Şoför M.Ü mahkeme tarafından kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mağdur olduğunu iddia eden Birgül Ekinci ise yaşadıklarını şu sözlerle Hürriyet’e aktardı:

“Kızım eğitim için yurtdışına gidecekti. İstinye’deki evimize Uber araç çağırdım. Normalde de Atatürk Havalimanı’na giderken Uber araç çağırırım. Genellikle 90 ile 120 lira arası bir fiyat tutar. O gün de fiyatta 100 lira gibi bir ücret görünüyordu. Araca bindim ve yola çıktık. Mesafe ne kadar sürecek diye ve trafik durumuna bakmak için tekrar Uber sistemine girdim. Burada ücretin 220 lira olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Şoförden aracı durdurmasını istedim ve sistemi kapatmasını söyledim. Şoför de bana ‘yola çıktıklarını, seyahati iptal edemeyeceğini’ söyledi. Sisteme eşimin kredi kartı kayıtlı, para oradan kesiliyor. Şoför bana ‘Ben sizi indirsem de para eşinizin kartından kesilecek’ dedi. Ben çılgına döndüm. Polis çağıracağımı söyledim. Ben hem kendime kesilen cezayı kabul ettiğimi hem de 220 lira vereceğimi söyledim. Ancak aracı şikâyet edecektim.”

“Polisi aradım, bulunduğumuz noktayı söyledim. Bu arada araç şoförü de sorumlu olduğu kişiyi aradı. Bana sert konuşmaya başladı. Havalimanı bağlantı yoluna girdiğimizde aracı sağa çekti. Şoför de polisi arayarak benden şikâyetçi oldu. Konuşmalarını duydum, gerçekte polisi aradı mı bilmiyorum. Yolda durduğumuz sırada kızım uçağa geç kalmasın diye taksi durdurduk. Kızım arabadan indi, ben inmedim. Şoföre ‘Ben inmeyeceğim, polis gelene kadar burada bekleyeceğim’ dedim. Kızım da taksiye binmeye hazırlanıyordu. Bu sırada Uber şoförü yanıma geldi, beni kolumdan tutup araçtan fırlattı. Ben yere düşüp yüzümü demir bariyerlere vurdum. Yerdeyken beni tekmeledi, üzerime bastı. Göğsüme tekme attı, ayağının izi çıktı. Yüzüm demire çarptığı için burnum kırıldı. Dudağım patladı, yüzüm kanlar içerisinde kaldı. Ben yerde kendime gelemeden Uber şoförü oradan kaçtı. Polis geldiğinde kızımı uçağa yetiştirdi. Beni de hastaneye götürdü. Darp raporu alıp şikâyetçi oldum.”

Birgül Hanım, yayınlanan görüntülerde yalnızca kendi konuşmalarının bulunduğundan bahsetti:

“Uber sadece benim konuşmamı yayınlamış. Beni darp ettiği andaki görüntüleri yayınlamamış. Polis beklerken beni durdurup araçtan attı ve darp etti. Kızım uçağa binmek istemedi. Gittiğinde beni aradı, hâlâ şoku atlatamamış. Uber daha sonra sistemden bana 220 lira parayı geri göndermiş. Yaşadıklarımdan sonra bunun bir anlamı yok. Uber şoförü hakkında şikâyetçi oldum.”

Uber şoförü M.Ü’nün polis verdiği ifade de şu şekilde:

“Evine gittiğimde bayan şahıs arayıp geldiğimi söyledim. Valizleri araca yükledikten sonra Atatürk Havalimanı’na doğru yola çıktık. Seyrantepe mevkiine geldiğimiz şahıs bana neden 220 lira tuttuğunu söyledi. Ben de uygun bir dille ‘ücret hakkında herhangi bir bilgimin olmadığını ve yapacak bir şeyimin olmadığını’ söyledim. Bunun üzerine şahıs bana ağza alınmayacak küfürler ederek, ‘Seninle görüşeceğim, bunu senin yanına bırakmayacağım’ şeklinde tehditlerde bulundu. Ben bayan şahsa hiçbir şekilde karşılık vermeyerek, yoluma devam ettim. Ancak bayan şahıs hakaretlerine devam edince, bayan şahsa isterse yolculuğu sonlandırıp başka bir Uber aracı ya da ticari taksi çağırabileceğimi söyledim. Ancak bayan şahıs bunu kabul etmedi. O sırada diğer bayan şahıs ‘Uçağa yetişeceğim, Amerika’ya gideceğim’ dedi. Bayan şahsın mağdur olmaması için Birgül isimli bayan şahsın hakaretlerini duymazdan gelerek yoluma devam ettim. Basın Ekspres yolu havalimanı istikametinde bayan şahsın hakaretlerine dayanamayıp aracı sağa çektim. Bu şekilde yola devam edemeyeceğimi söyledim. Diğer bayan şahıs araçtan inerek taksi çağırdı. Birgül isimli şahıs da araçtan ineceği sırada ayağı takılarak yere düştü. Düştüğü anı görmedim. Bu sırada ticari taksi sürücüsü bana ‘Uber misin?’ diye sordu. Taksi sürücüsünden çekindiğim için araca binerek yola devam ettim. Bayan şahıstan kesinlikle para almadım. Havalimanı ücreti 100 liradır, ancak yoğunluk olduğu zaman fiyat artabilir. Bu fiyat artışını müşteri görür ve bu şekilde kabul eder.”