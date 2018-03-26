Kadın Yolcuyu Darp Eden Uber Sürücüsü Hakkında Yeni Gelişme!

Kadın yolcuyu darp ettiği iddia edilen Uber sürücüsü, görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Geçtiğimiz gün bir Uber sürücüsünün kadın yolcuyu darp ettiği ile ilgili bir haber yayınlamıştık. Bir sarı taksi sürücüsünün kadını İstanbul Havalimanına götürmesiyle ortaya çıkan bu olay, Uber sürücüsünün gözaltına alınmasına neden olmuştu. Konu hakkında sessizliğini bozan Uber, “Bahsi geçen davranış, Uber uygulamasında kesinlikle kabul edilemez ve kimsenin başına gelmemesi gereken bir olaydır. Soruşturmalarına destek olmak için yerel emniyet birimleri ile yakinen çalışmaktayız” diyerek, eğer bir suçlu varsa ortaya çıkması için destekleyeceklerini duyurdu.

UBER Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre Uber sürücü ortağı, soruşturma açığa çıkarılana kadar açığa alındı. “Yolcularımızın ve sürücü ortaklarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimizdir. Herhangi bir olay olduğunda yerel emniyet birimleri ile birlikte çalışarak araştırmalarına destek vermeliyiz. Uber’in Acil Destek Ekibi, dünya genelinde yaşanabilecek olayları ve kazaları takip ederek hemen dönüş sağlamaktadır. Uber konuyu hassasiyetle takip etmekte ve konunun aydınlatılması için araştırmalarına destek olmak üzere yerel emniyet birimleriyle çalışmaktadır” diyen Uber, bununla birlikte aracın kamerasından darp edildiği iddia edilen Birgül E.’nin sürücüyle kavga ettiği görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan görüntülerde bir darp etme durumu bulunmuyor. Uber’de gidilecek yerin önceden belirlenip ona göre para ödendiği düşünüldüğünde, kadın yolcunun başlattığı kavganın seyir halinde olan bir sürücüye psikolojik baskı oluşturduğu çıkarımında bulunulabilir. Videoda sürücünün uzun süre sakinliğini koruyup yolcuya farklı alternatifler sunduğu da görülüyor. Tüm bunlara rağmen Uber, sürücüyü şimdilik işinden uzaklaştırdığı açıklandı.

Kadına ve genel olarak insana şiddet, her ne koşulda olursa olsun kabul edilemeyecek bir davranıştır. Şu anda kamuoyunda ortaya çıkan bilgiler, pek çok insana bu olayın sarı taksi sahipleri tarafından kurgulanmış bir senaryo olarak gözükse de, ilerleyen günlerde olayın gerçek nedeni belli olacaktır. Umarım bu olayın ardında Uber’i kötüleme çalışmaları yoktur. Her ne olursa olsun ekmek parası kazanmaya çalışan birini bu durumda bırakmak, çok kötü bir davranış olarak görünüyor.