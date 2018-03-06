Kadına Şiddete Karşı Bütün Engelleri Kaldıran Kahraman Taner

Üniversitede eğitim gören bir grup psikoloji öğrencisi, Taksim Meydanı’nda bir sosyal deney için bir araya geldiler. Bir çift arasındaki tartışmayı canlandıran öğrenciler, erkek birey şiddet göstermeye başlamasıyla deneye devam etti. Koskoca meydanda olaya müdahale eden tek kişi, engelli vatandaşımız Taner oldu.

Son yıllarda daha da bilinçlenen bir dünyada ve toplumda yaşamayı beklerken kadınlar, günden güne daha fazla şiddete uğruyorlar. Ülkemizde ve dünyada en büyük toplumsal sorun olan kadına şiddet vakalarında ciddi bir artış var. Şubat 2018’de ülkemizde 47 kadın, şiddet kurbanı oldu. Savunmalar ise hep aynı; “mesele onunla benim aramdaydı”, “karımı seviyordum, sevgiden oldu”, “kıskanmıştım, kriz geçirdim”, “kışkırtmasaydı” …

İnsanın kanı donuyor. Ancak kadına kalkan o eller bir türlü inmiyor.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nde Psikoloji bölümünde okuyan bir grup genç, artan kadına şiddet vakalarına dikkat çekmek için bir sosyal deney gerçekleştirdiler. Telefon tartışması yaşıyormuş gibi kalabalığın ortasında kadının kolunu çekiştiren, onu sağa sola sürükleyen erkek birey, dakikalar boyunca kadına bağırmaya devam etti. Her şey bir deneyin parçasıydı ve Taksim Meydanı’ndaki vatandaşların olaya tepkisi merak edildi.

Ancak kimse yaşananlara sesini çıkartmıyordu. Ta ki Taner isminde bir vatandaş, akülü arabasıyla erkeğin üzerine yürüyene kadar:

Erkek öğrenciye bir süre bunun bir deney olduğunu bilmeden şiddetin hesabını soran Taner Yılmaz, toplumsal olarak ne kadar duyarsızlaştığımızın bir göstergesi oldu. Engelli olmasına rağmen yaşananları kaldıramayan Taner, olaya müdahale etmek için o sırada etrafta dolaşan belki de yüzlerce insandan daha medeni davrandı.

Keşke herkes Taner gibi olsa...

Taner Yılmaz, kısa sürede sosyal medyada tebrik mesajları aldı: