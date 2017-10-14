Kadınlar Twitter'ı Boykot Etti. Peki Neden?

Taciz suçlamaları nedeniyle ünlü oyuncu Rose McGowan'ın hesabını askıya alan Twitter, kadınlar tarafından alınan bir günlük boykot kararıyla sarsıldı.

Rose McGowan'ın hesabının kapatılmasına sebep olan olay ise Ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın kendisine tecavüz ettiğini Twitter üzerinden duyurmasıydı. 2016 yılından itibaren isim vermeden tecavüz olaylarını Twitter üzerinden paylaşan oyuncu McGowan, yakın zamanda yaşadığı trajedinin tüm ayrıntılarını dünyaya duyurmuştu. Ayrıca McGowan'ın yazdıkları, yapımcı Weinstein'a olan taciz ve tecavüz tepkilerinin büyümesini sağlamıştı.

McGowan, bir tweetinde, film şirketine Harvey Weinstein tarafından tecavüze uğradığını söylemiş ve onlardan kanıt olmadığı cevabını aldığını yazmıştı. McGowan, onlara kanıtın kendisi olduğunu söylediğini belirtmişti. Rose McGowen'ın bu ve buna benzer şeyler yazmasının üzerine, hesabı askıya alan Twitter hakkında, aralarında ünlü aktörlerin de bulunduğu birçok kişi tarafından cinsiyetçilikle suçlanarak boykot kampanyası başlatıldı. Kampanya, #WomenBoycottTwitter (Kadınlar Twitter'ı Boykot Ediyor) tagıyla binlerce kişinin desteğine sunuldu. Öte yandan Twitter daha önce de kadına yönelik taciz iddialarında doğru tavır almamakla suçlanmıştı.

ABD ve İngiltere'de Cinsel Taciz Soruşturması Açılmıştı

Daha önce hakkında ABD ve İngiltere'de taciz soruşturması açılan Oscar ödüllü ünlü yapımcı Harvey Weinstein, yaptığı açıklamada karşılıklı rıza olmadan herhangi bir ilişkiye girmediğini söylemişti. Hakkındaki taciz suçlamaları 1980 yılına kadar giden Weinstein'ı cinsel tacizle suçlayanlar arasında Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Cara Delevingne, Lea Seydoux, Rosanna Arquette ve Mira Sorvino gibi isimler de bulunuyor.

McGowan'ın "Hollywood erkekleri hiç bir kadının sahibi olmadığını bilmeli" mesajı kampanya da öne çıkarılırken New York saatiyle Perşembe gecesi başlayan boykot kampanyası Cuma günü de devam etti. Kampanyanın başlamasıyla McGowan'ın hesabı tekrar aktif edildi. Twitter'daki kampanyaya Chrissy Teigen, John Cusack, Anna Paquin ve Alyssa Milano gibi bir çok ünlü oyuncu katıldı. Peki sizce de Twitter bu gibi konularda diğer sosyal ağlara göre daha mı duyarsız davranıyor?