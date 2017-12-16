Kadınlar Sporcu Erkeklerin Tek Bir Bölgesini Çekici Buluyor

Erkekler için vücut geliştirme her ne kadar sağlıklı yaşam, dinç ve zinde olma, yaşam süresini uzatma gibi amaçlar taşısa da, kadınları etkilemek de elbette işin başka bir yönü. Peki bunca çabanın kadınlar özelinde karşılığı ne?

500 yıla yakın köklü bir tarihi olan The Royal Society isimli bilim cemiyetinin yaptığı araştırmaya göre, kadınlar, -bir takım evrimsel gerekçelerle- güçlü görünen, bir kavgaya girdiğinde o kavgadan üstün çıkacağını düşündüğü erkekleri halen çekici buluyorlar.

Griffith Üniversitesi'nde, Krimonoloji alanında araştırmalar yapan Aaron Sell konuyla ilgili olarak şunları belirtiyor: "Eski dönemlerde, erkeği çekici ve heybetli kılan iki unsur vardı: Keşfetmedeki becerisi ve genetik kalitesi... Dolayısı ile günümüzde modern kadınlar, eş seçiminde halen savaşçı olduğunu düşündükleri erkekleri tercih ediyorlar."

Bu bilgilerin yanı sıra, araştırmanın sonucuna göre, kadınlar bu karara varırken erkeğin sadece üst-vücut kaslarının; yani göğüs, biseps, omuz ve karın kaslarının çekici olup olmadığına bakıyormuş. Vücudunun diğer bölgelerini erkeğin savaşçılığı ve gücü konusunda pek de kıstas kabul etmiyorlarmış.

Ne diyelim, yıllarca sırf karşı cinsi etkilemek için hiç bacak kası çalışmayan ve spor salonlarında 'tavuk bacaklı' olarak adlandırılan sporcuların da bir bildiği varmış demek ki. :)