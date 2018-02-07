Kadınlara Güzel Sözler Söylemeyi Teşvik Eden Klavye: SheBoard

Son yıllarda mobil yazılımların insanların hayatında işgal ettiği yer o kadar fazlalaştı ki bu platformu insanların yararına kullanmayı düşünen iyi niyetli gruplar da çoğalıyor.

Acaba bir klavye uygulaması ile kadınların kendine olan öz güvenini geri kazanması sağlanabilir mi? Ya da herhangi bir tanıdığınızla mesajlaşırken, ona daha güzel sözler söylemenizi sağlayabilir mi? İşte bu sorularla temellendirilmiş bir uygulama SheBoard. Uygulamanın temel amacı kadınlarla alakalı bir şeyler yazarken, size önerdiği kelimelerin bunu tamamlayıcı güzel kelimeler içermesi.

Yukardaki iki örnekte de görebileceğiniz gibi, "Benim Kızım..." yazdıktan sonra, klavye size cümleyi "...güçlüdür." ve "...iyidir." şeklinde tamamlayacağınız şekilde öneriler sunuyor. Aynı şekilde "Kadınlar..." şeklinde başladığınız cümleyi, "...zekidir" ve "...adildir." şeklinde tamamlayacağınız öneriler veriyor. Bu tip öneriler sunan programın yapımcıları, kullandığımız güzel kelimelerin ve gördüğümüz tanımların hem bunları okurken bizlere, hem de bunları okuyan kadınlara iyi hissettirdiği ve hem kısa, hem de uzun vadede güzel sonuçlar doğuracağı fikrindeler.

Yazılım an itibarı ile tüm Android kullanıcıları için ücretsiz olarak sunulmuş durumda ve oldukça iyi geri dönüşler alınmış. Henüz İngilizce dışında herhangi bir dil desteği bulunmasa da, yapılan yorumlarda farklı dillere de destek verilmesi konusunda yoğun bir istek var gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu tip bir klavye yazılımı sayesinde kadınların daha iyi hissetmesi sağlanabilir mi?