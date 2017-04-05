Artık Erkekler İçin de Doğum Kontrol İğnesi Var!

Hindistan’da erkekler üzerinde 13 yıl boyunca başarıyla denenen doğum kontrol jeli, artık izin aşamasına gelmiş durumda.

Dünya genelinde 10 milyar dolarlık kadın doğum kontrol hapının ve 3.5 milyar dolarlık prezervatif satışının yanına yeni bir doğum kontrol pazarı daha eklendi. Hindistan’da yıllardır denenen erkekler için geliştirilmiş doğum kontrol jeli, artık izin aşamasına geldi. İlacın piyasaya çıkmasıyla birlikte yıllardır üzerinde çalışılan ‘erkek doğum kontrol yöntemi’ de hayata geçmiş olacak.

76 yaşındaki biyomedikal mühendisi Sujoy Guho tarafından geliştirilen bu yöntemde, testiste sperm taşıyan damarlara erimiş çikolata yoğunluğunda bir jel şırınga enjekte ediliyor. Pozitifi yüklü olan bu jel, negatif yüklü sperm üzerinde bir tampon görevi görüyor ve spermlerin çalışma prensibini bozarak döllenme yeteneğini ortadan kaldırıyor. Jel, kişinin istemesi halinde testisine yapılan ikinci bir iğneyle etkisizleştiriliyor ve spermler yeniden, normal yollarla penise ulaşıyor. Risug adının verildiği bu ilacın 2 yıl içerisinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Bunun yanı sıra BM tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırma, erkeklerin doğum kontrolde etkin bir rol almaya yanaşmadıklarını gösteriyor. Yani bir diğer ifadeyle doğum kontrol sorumluluğu, daha çok kadınlar tarafından üstleniliyor. Kadınların %60’ı ya doğum kontrol hapı alıyor ya da modern doğum kontrol yöntemlerinden faydalanıyorlar. Çiftler arasında doğum kontrol hapı kullanmayıp yalnızca partnerinin prezervatif takmasıyla yetinen kadınların oranı ise %8.