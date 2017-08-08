Yapılan beyin taramaları, kadınların beyinlerinin, erkeklere oranla belirgin oranda daha aktif olduğunu gösteriyor.

Kadınlar, erkeklerden daha detaycıdırlar şeklinde aktarılabilecek basmakalıp söylemi hepimiz biliriz.

Şimdiye değin yapılmış en büyük beyin görüntüleme araştırması da bu teoriyi destekleyecek mahiyette bir kanıta ulaştı.

Amen Clinics’in araştırmacıları, 45.000 çalışmanın üzerinde elde edilen verileri analiz ettikten sonra kadınların beyinlerinin, erkeklerden bariz bir şekilde daha aktif olduğu sonucuna vardılar.

Odaklanma ve empati yapmayı arttırmakla birlikte endişeyi tetikleyen kan akışı miktarının kadınların beyninde, erkeklerinkine göre çok daha yüksek olduğu görüldü.

Bilim insanları bu bulgunun aynı zamanda neden bazı belirgin beyin hastalıklarının kadınlarda (örneğin Alzheimer), bazılarınınsa erkeklerde (örneğin ADHD) daha çok görüldüğüne dair önemli bir ipucu da sağladığını belirtiyorlar.

Kadınlar, erkeklere göre daha yüksek Alzheimer hastalığına yakalanma oranına sahipler. Bu durum depresyon ve endişe gibi rahatsızlıklarda da geçerli.

Bununla birlikte erkeklerse ADHD ve davranışla ilgili sorunlara daha teşneler.

Kadınların beyinlerinin özellikle iki bölgesinin erkeklere oranla daha aktif olduğu görüldü. Prefontal cortex ve limbic sistem. Prefrontal cortex, odaklanma ve tepki kontrolü ile ilişkili bölüm olmakla birlikte limbic sistem ise ruh hali ve endişe ile ilgili durumları kontrol eden sistem olarak biliniyorlar.

Buna karşın erkeklerde ise özellikle beynin görsel ve koordinasyon merkezlerinin daha aktif oldukları görüldü.