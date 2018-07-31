Babadan Gelen Genler Kadınların Ruh Halini Belirliyor

Anne ve babalarımızdan gelen genler zevklerimizi, bakış açımızı veya görünüş özelliklerimizi belirleyebiliyor. Ancak kadınların sahip olduğu ruh hallerinin babadan aldıkları genlere göre değişkenlik gösterdiğinden habersizdik.

Bilim insanlarının yeni yaptığı bir araştırmaya göre, baba genleri kadınlar üzerinde oldukça etkili. Bu noktada zaten anne ve babamızdan aldığımız genlerin görünüşümüzü ve kişiliğimizi oluşturduğunu biliyorduk. Fakat yeni yapılan bir çalışmaya göre kadınların annelik dürtüsünün dahi babadan geldiği ifade edildi.

Hamilelik sürecinde ve sonrasında davranış şekilleri babalarından aldıkları genler doğrultusunda şekillenen kadınların, bebeklerine ne kadar iyi bakacakları da aslında belirli bir geni sorumlu tutuyordu. Son derece spekülatif olarak görülen durum, kadınlarının ruh hallerinin ve değişimlerin babadan gelen genlere göre ilerlediğini gösteriyor.

Her zaman olduğu gibi bu sefer de ilk testler fareler üzerinde denendi. Bu noktada genler, yavruların hem doğmadan önce hem de doğduktan sonra annelerin bakım türünü dolaylı olarak etkiledi. Oldukça şaşırtıcı olan bu olay, ilk bakışta kişinin annesinden kazanılmış öğretiler gibi düşünülse de aslında genler babayı gösteriyor. Hala araştırma sürecinde olan bu bilgiler, şu ana kadar ters köşe yapmadan aynı tez üzerinde destekler nitelikte ilerliyor.