Kafa Topu 2, App Store’da PUBG’yi Yerinden Etti!

Mosomo tarafından uzun uğraşlar sonucunda hayata geçirilen ve Kafa Topu (Head Ball) efsanesinin devamı niteliğinde olan Kafa Topu 2, App Store Türkiye listesinde PUGB’yi geride bıraktı.

Akıllı telefon oyunları arasında uluslararası bir efsane yaratan gerçek zamanlı futbol oyunu Kafa Topu’nun devamı niteliğinde olan Kafa Topu 2, geçtiğimiz hafta sonu iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. Yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşılanan ücretsiz oyun, pek çok ülkedeki kullanıcılar tarafından indirildi.

Kafa Topu’nun temel oynanış dinamiklerini koruyan fakat bir güncellemeden çok daha fazlasını vadeden Kafa Topu 2, çok yakında yakalayacağı büyük başarılara bir yenisini ekledi.

App Store Türkiye listelerinde çıkışının ardından kısa bir süre geçmesine rağmen yükselişe geçen Kafa Topu 2, geçtiğimiz haftalarda küresel çapta yayınlanan PUBG Mobile oyununu geride bırakarak zirveye ortak oldu. Ücretsiz en popüler oyunlar listesinde 3. sıraya yükselen Kafa Topu ‘2, hızlı yükselişini sürdürüyor. Diğer taraftan Android’in uygulama marketi Google Play Store üzerinde de En Popüler Ücretsiz Oyunlar listesinde ilk 10’a girmeyi başardı.

Mobil spor oyunlarına her an oynanabilirliği ve rekabetçi oyun stiliyle yeni bir soluk getiren Mosomo, oyunculara kendi futbolcularını yaratma, farklı aksesuarlar ve süper güçler satın alma avantajı sunduğu Kafa Topu ile yeni bir çılgınlık başlattı. Oyuncular aynı zamanda sevdikleri futbolcuları karakter olarak seçebiliyorlar.

Kafa Topu 2’yi ücretsiz bir şekilde indirmek isterseniz aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.