Kafa Topu 2, Play Store'da da Zirveye Oynuyor!

Masomo tarafından geliştirilen popüler spor oyunu Kafa Topu’nun devamı niteliğinde olan Kafa Topu 2, Google Play Store’da ilk 5’e girmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta sonu yayınlanan oyun, kısa sürede üst sıralardaki rakiplerini bir bir zorlamaya başladı.

Kafa Topu 2, kısa bir süre önce hem iOS hem de Android için yayınlandı. Sadece spor oyunu seven kişilerin değil, rekabet ruhunu yaşamak isteyen ve eğlence arayan herkes için uygun olan yeni versiyon, önceki sürüme göre önemli değişikliklerle birlikte geldi.

Geçtiğimiz gün App Store’da ilk 3’e girerek küresel çapta büyük bir kitleye seslenen PUBG Mobile oyununu geride bırakan Kafa Topu 2, çok daha fazla kullanıcısı bulunan Android’de de başarıya koşuyor. Haftanın ilk gününde Google Play Store’daki Oyunlar kategorisinde, En Popüler Ücretsiz Uygulamalar listesine 8. sıradan giriş yapan oyun, 24 saat içinde üç sıra yükselerek 5. olmayı başardı.

Bu yükseliş sırasında milyonlarca oyuncusu bulunan Clash Royale’i geride bırakan Kafa Topu 2, zirve için mücadele vermeye devam ediyor. Google Play Store listesindeki en popüler uygulamalara baktığımız zaman zirvede Helix Jump’ı görüyoruz. Onun ortağı ise birkaç hafta önce çıkış yapan PUBG. Üçüncü sırada tüm zamanların en popüler oyunlarından birisi olan Subway Surfers bulunurken, Kafa Topu’nun hemen önünde Candy Crush Saga var.

Helix Jump’ın Android ve App Store’da aynı anda zirveye çıkması ve oyuncuya gerçek zamanlı bir tecrübe sunmaması dolayısıyla ömrünün kısa olduğunu söyleyebiliriz. Ancak PUBG ve ilk 5 içindeki diğer rakiplerle Kafa Topu 2’nin verdiği kıyasıya mücadele devam edecek.

Sadece 24 saat için ilk 10’da 3 sıra ilerleyen Kafa Topu 2’yi indirmek ve hemen oynamak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. İyi eğlenceler :)