NASA’nın Mars’tan Gelen Fotoğrafında Kuş mu Gözüküyor?

Uzay ajansı NASA’nın Kızıl Gezegen Mars’ta bulunan Curiosity aracı tarafından 20 Ocak’ta çekilmiş görüntüler Dünya’ya ulaştı. Görüntülerden bir tanesi, internetteki komplo teorisyenlerini harekete geçirdi. İddialara göre fotoğrafta bir kuş gözüküyor.

Bir zamanlar Mars’ın tıpkı Dünya gibi kendi atmosferine sahip olan bir gezegen olduğunu biliyoruz. En azından şimdiye kadar elde edilen bulgular bu yönde. Mars’taki atmosfer döngüsünün neden sonlandığı, uzaydaki radyasyonun etkisiyle toprağındaki metalin neden kırmızıya dönüştüğü bilinmiyor. Bilinen en net şey, bu olayların milyonlarca yıl gerçekleşmiş olması.

Antik çağlarda farklı toplumlar tarafından gök yüzünde görülen bu gezegene dönemin gözlemcileri renginden dolayı kurban verdiler. Günümüzün gözlemcileri ise bizzat Mars üzerinde incelemeler yürütüyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde InSight adında yeni bir araç daha yola çıktı.

Mars’ta yaşamın olduğuna dair izlere, her dönem ortaya çıkan farklı komplo teorileri eşliğinde tanık oluyoruz. Gezegen yüzeyinde görevine devam eden NASA’nın Curiosity aracından gelen görüntüler, bir kez daha aynı iddiaları gün yüzüne çıkarttı.

Yukarıdaki videoların sayısı artmaya, insanlar kameralara takılan bu nesnenin gizemini merak etmeye devam ediyorlar. Diğer taraftan nesnenin bir kuş olmayabileceği de söyleniyor. Belki de NASA’nın hiçbir şekilde açıklamadığı drone ekipmanlarından birisi olabilir. Bir şekilde mantıklı açıklaması olduğu düşünülen nesne hakkında NASA henüz açıklama yapmadı.

Daha önce Kızıl Gezegen yüzeyinde metal küreler, Dünya’dakilere benzer yapılar, kuru faya benzeyen kayalar ve yollar gibi şüphe uyandıran çeşitli yapılar da ortaya çıkmıştı.