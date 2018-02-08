Farklı olan her zaman ilgi çeker. Tüm marketlerin aksine BİM marketlere girerken iki ayrı kapıdan geçmek zorunda kalırız. Peki neden?

Günümüzde mahalle bakkalı yerine çoğunlukla marketler tercih edilmektedir. Neredeyse tüm market zincirlerinde bir giriş kapısı, bir de çıkış kapısı bulunmaktadır, ki düşünence doğal olan da budur. Bir tek ülkemizdeki en yaygın market zincirlerinden biri olan BİM’de girişte iki adet kapı bulunmaktadır.

BİM marketlerde girişte neden iki kapı olduğu özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında ciddi bir tartışma konusu olmuştur. Zira BİM’lerde neden iki giriş kapısı olduğu sorusuna bir türlü tam bir açıklama getirilememiştir. Fakat bazı kişilerin bu konuda doğru olma ihtimali yüksek olan tahminleri bulunuyor.

1- Ürün Güvenliği

BİM’e ürün getiren tedarikçilerde girişteki ilk kapının anahtarları bulunuyor. Henüz market çalışanları gelmeden ürün getiren tedarikçiler dış kapıyı açarak ürünleri iki kapının arasına koyuyor. Böylece hem getirilen ürünlerin hem de marketin güvenliği sağlanmış oluyor. Haklılık payı olabilecek bir teori.

2- Isıyı Korumak

BİM’in ilk ruhsat projesinde iki kapı arasına sterilizasyon sistemi kurulması planlanmış. Fakat daha sonradan sterilizasyon iptal olmuş. Projeyi bozmak istemeyen BİM, iki kapılı sisteme devam etmiş. Bu sistem sayesinde marketin içinde bulunan hava ile dışarıdaki havanın karışması engellenmiş ve marketin içindeki ısı sabit tutulmuş.

3- Hırsızlıktan Korunma

Bilirsiniz ki marketlerin iç dizaynı labirente benzemektedir. Bu nedenle marketin içinden bir şey çalıp kaçmaya çalışan hırsızı görevlilerin yakalaması kolay değildir. Girişe koyulan çift kapı, hırsızların kaçmasını yavaşlatmaktadır. Bu sürede görevliler çıkıştaki tek kapıdan çıkarak hırsızı yakalayabilirler.

Sizce bu üç teoriden birinin gerçek olma ihtimali var mıdır? Sizin farklı bir fikriniz var mı? Anketimize katılmayı unutmayın. :)