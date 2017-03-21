Mars Yanardağları Dinozorlar İle Aynı Dönemde Söndü!

Mars yanardağlarının en son üyesi en son dinozorların yok olduğu zamanda faaliyet gösterdi. Dinozorlar yok olmadan önce Mars'ın yüzeyinde aktif volkanlar bulunuyordu.

İnsanoğlunun yeni durağı Mars olacağı için araştırmacılar, gezegenin her parçasını özellikle önemsiyorlar. Sürekli yeni araştırmalara maruz kalan Mars’ın hava şartlarından jeolojik durumlarına kadar her şeyi özenle kontrol ediliyor. İleride evimiz olma ihtimali olan bir gezegeni tanımak için ne gerekiyorsa yapıyoruz sanırım.

Yapılan yeni NASA araştırması ile birlikte dev Mars yanardağı Arsia Mons’un aktiviteleri ortaya çıktı. Arsia Mons’un her 1 - 3 milyon yılda bir zirvesinde yeni bir lav akımı ürettiğini belirten bilim insanları, yanardağın son volkanik faaliyetinin 50 milyon yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Dünyamızda o zaman çok farklı bitki ve hayvan türleri yaşıyordu. Dinozor zamanlarında gerçekleşen volkanik olaylar Mars ile Dünya’nın kaderini birbirine bağlıyor. Mars’ın ekvatorunun güneyinde bulunan dev yanardağı, Tharsis Montes olarak bilinen, geniş, hafifçe eğimi bulunan kalkan volkanlarından oluşan üç yanardağın en güneyde yer alan üyesi. Bilim insanları bu aktivitelere bakarak hem Mars’ı gözlemliyorlar, hem de gelecekte yaşam mücadelesi verecek koloninin neyle karşılaşacağına bakıyorlar.

Son aktivitenin 50 milyon yıl önce gerçekleşmesinin jeolojik anlamda çok yeni bir durum olduğunu belirten jeoloji uzmanı Jacop Richardson, Arsia Mons zirvesinde volkanik alanın tepe aktivitesinin büyük olasılıkla yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığını tahmin ediyor. 100 milyon yıl boyunca aktif bir volkan görevi gören Arsia Mons, son 50 milyon yıldır daha sakin bir volkan olarak göze batıyor.