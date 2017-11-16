Başsız Bir Şekilde Çiftleşmeye Devam Eden Peygamberdevesi

Yeni paylaşılan bir peygamber develerine yakıdan bakış videosu, peygamber develerinin 'hırçın' çiftleşme yöntemlerini ortaya çıkardı.

Deep Look’un paylaştığı bir peygamberdevesi videosunda dişi peygamber devesi, samurayları kıskandıracak bir atak ile partnerinin başını koparıp yemektedir. Fakat bu durum, başını kaybeden erkek peygamberdevesinin dişi ile baş edemeyeceği anlamına gelmemektedir. Başı kopan erkek, çiftleşmeye devam eder ve spermlerini dişiye bırakır.

Biz insanların ‘vahşet’ olarak tanımlayabileceği olaylar videonun üçüncü dakikasında başlamaktadır. Erkek peygamberdevesi, dişiyi etkilemek için kur yaptığı sırada dişiden bir atak gelir ve erkeğin kafasını koparıp yer. Fakat erkeğin vücudu karnındaki sinirlerle kontrol edildiği için çiftleşmeye devam eder ve spermlerini bırakarak yumurtayı döller.

Biyologlar, dişi peygamberdevesinin bu davranışına ‘cinsel yamyamlık’ demektedir. Fakat dişiler partnerlerinin başlarını durup dururken yemiyorlar elbette. Yapılan araştırmalara göre başları yenen erkek peygamberdeveleri üremek için avantaj elde etmiş olurlar. Zira bunu yapan dişiler, yapmayanlara göre iki kat fazla yumurta üretmektedirler.

Teknik olarak düşünürsek başı yenmemiş bir erkek daha fazla çiftleşme gerçekleştirebilir ve genlerini bir sonraki aktarmak için daha fazla imkanı bulabilir. Fakat burada evrimsel bir gerginlik var gibi duruyor. Çiftler, tek bir çiftleşmede üreme ihtimalini maksimize etmek için erkeğin başının yenmesi gibi bir yöntem üretmiş.