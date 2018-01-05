Akıllı telefon sektöründe bir türlü beklediği ilgiyi bulamayan elektronik devi Sony, bu yıl herkesin beklediği değişim dalgasını başlatıp rekabete doğrudan dahil olmayı hedefliyor. Çervesiz telefonlar, kıvrımlı tasarımlar ve dev ekranlar bu kez Sony’den geliyor.

Akıllı telefon sektörü son yıllarda inanması güç bir hızda trend değişimi yaşıyor. Ekranların boyutu artarken aynı zamanda kamera çözünürlükleri de yükseliyor. İşlemci teknolojileriyle telefonlar temel düzeydeki bilgisayardan daha yüksek performanslara sahip olmaya başladılar. Samsung ve Apple gibi devler bu trendleri belirlerken, bir zamanlar telefon üretiminde diğer alanlarda olduğu gibi zirveye ortak olan Sony geri planda kalmıştı.

2017’de piyasaya sürdüğü Xperia XZ Premium ve XZ1 modelleri tam anlamıyla performans açısından birer amiral gemisi oldular. Kameralarıyla gözleri kamaştırdılar. Ancak iyi bir telefon üretebilmek değil, rekabet için önemli olan o telefonları satabilmekti. Olmadı ve Sony, geleneksel tasarım çizgileri konusundaki ısrarları yüzünden o takoz gibi gövdeleri gözümüze soktu.

Buna rağmen fiyatlar konusunda da asi davrandı Sony, zaten ilgi görmeyen cihazların ülkemizde 2.900 TL’ye sahip fiyatları ilginin azalmasına yol açtı ve bu durum küresel piyasa için de böyleydi. Xperia XZ1 Compact modeliyle orta seviyeye hitap etmeye çalıştı. Piyasadaki teknik açıdan en yüksek özelliklere sahip cihazlardan birkaçını üretmesi işe yaramadı. Pazarlama notu yerlerde süründü, şirket son yıllarda takip ettiği zarar çizelgesini devam ettirdi.

2018: Sony’nin değişim yılı:

Sony’nin yöneticileri gözlerinin gördüğü ve kulaklarının duyduğu şeyleri, sonunda ortak akılla değişim sürecine dahil etmeye karar verdiler. Sony’nin Hindistan Müdürü olan Kenichiro Hibi, firmanın potansiyel geleceğine ilişkin ilk açıkları verdi. Şirket düğmeye basarak, geleneksel tasarım çizgisini toprağa gömdü.

Sony’den bir anda pazar lideri ya da yeni trendleri belirleyen firma olmasını beklemek zor. Yenilikçi olabilir fakar artık oturan rekabet koşullarında aniden eski tahtını geri alamaz. Zaten o taht o kadar eski ki, daha iPhone adında bir telefon piyasaya bile sürülmemiş, cihazlardan müzik dinlemenin hepimizi büyülediği dönemde oturulmuştu.

2012’de 33 milyon akıllı telefon üreten firma, bu yıl sadece 14.6 milyon adet cihaz üretebildi. Bu gidişat Sony için hiç de iyi bir tablo değildi. Tahtın sahibi Apple, milyonlarca cihazı peynir ekmek gibi satarken kasabın kedisi olmaya başlayan Sony her şeyi dışarıdan izliyordu. Kar oranları düşüyor, uzanamadığı ciğere “mundar” demeye bile korkuyordu.

Sony, 2018’de tekrar oyuna dönebilmek için Samsung ve Apple'a yetişme hedefi değil, önce köklü bir değişime imza atmak istiyor. Bunun için toparlanması gereken bir marka algısı ve yapılması gereken milyonlarca dolarlık pazarlama yatırımı var. Ancak her şey tasarımda ve trenlerde başlıyor ve orada bitiyor.

2018’in hemen başında Sony'nin başkanı Kazuo Hirai, şirketin mobil sektörde faaliyet göstermeye devam edeceğini açıkladı. Bu da değişimi mümkün, daha zor ve mecbur kılıyor. Fakat Hirai sadece bir değişimden söz etmiyor, bu değişim temelinde inşa edilecek bir liderlik umudundan da bahsediyor.

PlayStation VR, Xperia sanal asistanı ve kulaklıkları, tasarım değişiklikleri ve bütüncül bir pazar anlayışı sayesinde Sony’den hiç görmediğimiz kadar iyi cihazlar görmeye hazır olun.

Sektörün böyle bir efsaneye, başka bir anlayışa sahip deve ihtiyacı var.